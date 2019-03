Allg. Zeitung Mainz: Hass nimmt zu / Kommentar von Reinhard Breidenbach zum Terroranschlag

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) - Nichts ist weit weg auf dieser Welt, Terror schongar nicht. Alles betrifft uns, geht uns an. Die Gräuel vonChristchurch lösen größtes Entsetzen aus. Dieses Entsetzen ist, dasmüssen wir eingestehen, größer als bei einem Völkermord in Afrikaoder Asien, begangen von einem anonymen Diktator. Hier zeigen sichAspekte, die jedem bewusst sein müssen, wenn es nicht schlimmerwerden soll: In allen Teilen der Welt ist die Hemmschwelle zurGewaltanwendung gesunken, die Verrohung sehr vieler Menschengestiegen. Das führt manchmal zu Abgestumpftheit in der Wahrnehmungvon Gewalt, die weit entfernt und anonym scheint. Zugenommen habenRassenhass und Intoleranz, und horrend ist oft die Sensationsgier.Wenigstens versuchten in Neuseeland die großen Plattformen, dieschlimmsten Dinge aus dem Netz zu nehmen. Terroristen filmen ihreTaten, weil sie "berühmt" werden wollen - das ist krank. Sehr vieleMenschen sind aber geneigt, solche Videos anzuschauen. Wie soll mandas nennen: eine Fehlentwicklung? Aber was ist dann mit freizugänglichen Ballerspielen, die so lebensecht wirken? Sind nicht auchsie der Auswuchs einer Pseudo-Liberalität, die in Wahrheit Dekadenzist und ins Verderben führt? Wie ist Rassenhass und Terrorentgegenzuwirken? Ja, mit Polizei und Geheimdiensten, die Gesetze undAusstattung brauchen. Und mit Aufmerksamkeit. Eltern haben mitKindern zu reden, Erzieher mit Schutzbefohlenen - und wenn Gefahrdroht, Alarm zu schlagen; das ist keine Denunzierung, sondernRettung. Ein mühseliger Weg. Ihn nicht zu gehen, wäre verhängnisvoll.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell