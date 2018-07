Allg. Zeitung Mainz: Harte Hand / Kommentar zur Türkei / Von Mario Thurnes

Mainz (ots) - Zwei Jahre dauert nun bald der Ausnahmezustand inder Türkei. Begründet wird er mit einem Putschversuch, während demdie bestehende Ordnung wenige Stunden in Gefahr war. Dafür zwei JahreAusnahmezustand? Der Verdacht drängt sich auf, dass der schon langenichts mehr mit dem eigentlichen Putsch zu tun hat. Eins lässt sichsicher sagen: In dessen Verlauf wurde die bestehende Ordnung derTürkei abgeschafft. Mustafa Kemal Atatürk hat nach dem ErstenWeltkrieg aus dem zerfallenden Osmanischen Reich die moderne Türkeigeschmiedet: demokratisch, rechtsstaatlich, westlich und säkular,also streng auf die Trennung von Staat und Religion achtend. RecepTayyip Erdogan hat - zumindest in den zurückliegenden beiden Jahren -das Erbe Atatürks in sein Gegenteil verkehrt. Gut hundert Jahre nachdem "Vater aller Türken" ist das Land zwischen Bosporus und NahemOsten ein Staat, der Sender und Zeitungen schließt. Journalisten undandere zivile Kräfte unter fadenscheinigen Vorwänden wegsperrt.Selbst deren Verteidiger laufen Gefahr, im Gefängnis zu landen. Zwarfinden noch Wahlen statt. Doch deren Begleiterscheinungen werden voninternationalen Beobachtern stark kritisiert. Mit dem jüngstenSchlag, der Entlassung vieler Beamter und der Schließung weitererMedienhäuser, kommt Erdogan zum Ende seines Umbaus der Türkei.Faktisch regiert er den Staat wie ein Diktator. Einer, der weiterhineine harte Hand brauchen wird. Denn die Wirtschaftsdaten der Türkeisind verheerend - was etwa im Tourismus eine direkte Folge derPolitik Erdogans ist.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell