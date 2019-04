Allg. Zeitung Mainz: Halbherzig / Frank Schmidt-Wyk zur Bafög-Reform

Mainz (ots) - Was die große Koalition im Bundestag als"Trendwende" verkaufen will, ist ein Schritt in die richtigeRichtung, mehr nicht. Schon im Herbst, als die Reformpläne vonBundesbildungsministerin Karliczek bekannt wurden, hatte das BerlinerMoses Mendelssohn Institut vorgerechnet: An 20 Hochschulstandortenreicht auch der neue Bafög-Höchstsatz nicht aus, um dieLebenshaltungskosten eines Studenten zu decken. Das liegt vor alleman den davongaloppierenden Mietpreisen in den Metropolen. Auch imRhein-Main-Gebiet dürfte es schwierig werden, eine einigermaßenpassable Studentenwohnung für 325 Euro im Monat zu finden - auf dieseSumme soll der Wohnzuschlag innerhalb des Gesamtförderbetragessteigen. Gerechter und mutiger wäre es gewesen, sich vom Modell einerbundeseinheitlichen Pauschale zu verabschieden und den Zuschussstattdessen dem von Ort zu Ort stark schwankenden Mietpreisniveauanzupassen. In der vorliegenden Form wird das Bafög-Gesetz nur wenigdaran ändern, dass viele Studenten jobben müssen und/oder auffinanzielle Unterstützung der Familie angewiesen sind, um über dieRunden zu kommen - was sich unter dem Strich negativ auf dieErfolgsquote auswirkt. Vielleicht geht es der Ministerin ja auch garnicht wirklich darum, bessere Bedingungen für Studenten zu schaffen.Sie selbst nährte diesen Verdacht mit einem Statement imARD-Morgenmagazin, wonach man zum Studieren ja auch nachOstdeutschland gehen könne, wo es hervorragende Universitäten gebeund die Wohnkosten niedriger seien. Was soll das werden? Eine Arthochschulpolitischer Aufbau Ost? Das ist nicht nur eine weltfremde,sondern eine zynische Sichtweise.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell