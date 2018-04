Allg. Zeitung Mainz: Gute Arbeit / Kommentar zur Terrorfahndung in Rheinland-Pfalz / Von Markus Lachmann

Mainz (ots) - Die Attentate von Berlin, Ansbach und Würzburg warennicht nur ein Schock, sie waren in der deutschen Willkommensdebatteauch eine Zäsur. Denn spätestens jetzt wurde klar, dass wir ebennicht wissen, wer seit der Öffnung der Grenzen durch Angela Merkel2015 alles zu uns gekommen ist. Rheinland-Pfalz ist in dieser Debattenun einen Schritt nach vorne gegangen und hat als erstes Bundeslanddas Ergebnis einer Art Rasterfahndung bei Flüchtlingen vorgestellt.Es soll ein Frühwarnsystem sein. 365 Personen werden nun auf einemögliche islamistische Radikalisierung geprüft. Wenn man hört, dass70 davon jeweils mehr als elf Straftaten begangen haben, dann ist daserschreckend. Allerdings hat sich die übergroße Mehrzahl derAsylsuchenden in Rheinland-Pfalz nichts zu Schulden kommen lassen.Den rheinland-pfälzischen Sicherheitsbehörden, Polizei undLandeskriminalamt, gilt zunächst einmal der Dank für die akribischeund personalintensive Arbeit. Und Innenminister Roger Lewentz isttrotz der Sensibilität dieses Themas mutig an die Öffentlichkeitgegangen. Die Spitzengenossen in Rheinland-Pfalz scheinen die Signaleihrer Basis vernommen und ernst genommen zu haben. Wenn die Grünen inder Landesregierung nun wiederholt beteuern, Straftäter würdenkonsequent abgeschoben - dann alleine hat sich diese Debatte bereitsgelohnt. Hilfe und Schutz haben diejenigen verdient, die unsere Hilfeauch wirklich brauchen. Wer die Regeln des Zusammenlebens missachtetund gegen das Gesetz verstößt, muss hingegen wieder zurück in seinHeimatland. Und zwar schleunigst.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell