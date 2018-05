Allg. Zeitung Mainz: Gut geschmiert? / Kommentar von Reinhard Breidenbach zum Ölpreis

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Mainz (ots) - Eine Geschichte über den Nahen Osten geht so: EinMann, der dort mit einem Streichholz in der Nähe einer Pipelineherumläuft, ist so ziemlich das Gefährlichste, was es gibt. Und nungibt es einen Mann, der - bildlich gesprochen - nicht mit einemStreichholz, sondern mit einem Flammenwerfer im Nahen Ostenherumläuft: Donald Trump. Aber zur Abwechselung ist er einmal nichtdie alleinige Wurzel allen Übels. Öl war für Staaten schon immer einetaktische Waffe und für Konzerne, wenn es auch nur halbwegs lief, dieLizenz zum Gelddrucken. Zwar muss man das Feindbild vom "bösenÖlmulti" als Klischee nicht überstrapazieren; aber leider ist es haltoft gar kein Klischee, sondern dicht an der Wahrheit. Alle Autofahrerund alle Besitzer einer Ölheizung kennen das: Irgendwann liegen siewieder mal in der Luft wie ein übler Geruch, die Versuche, diePreisspirale noch stärker in die Höhe zu treiben als es der Marktobjektiv erfordern würde. Das ist in einer freien Marktwirtschaft dasRecht von Produzenten. Umso stärker sollten es sich Konsumenten aufdie Fahne schreiben, durch Beharrlichkeit und Geschick dagegen zuhalten. Durch Energiesparen. Und dadurch, dass man, wenn möglich,nicht zu den teuersten Tageszeiten oder an den teuersten TankstellenStation macht. Das mögen kleine Dinge sein, aber sie läppern sich. ImGroßen bleibt die Erkenntnis: Die Versuche, vom Öl unabhängiger zuwerden, etwa bei der E-Mobilität, lassen zuweilen die nötigeEntschiedenheit vermissen; vielleicht deshalb, weil herkömmlicheVerbrennungsmotoren für die nächsten Jahrzehnte noch immer diehöheren Gewinne versprechen. Dann darf man sich nicht wundern.