Allg. Zeitung Mainz: Gruselig / Kommentar von Reinhard Breidenbach zur AfD

Mit der Brechstange langfristige Personalpläne in eine andereRichtung gequetscht, innerhalb von Stunden einen Vorsitzenden in spe, JoachimPaul, dazu gebracht, "freiwillig" die Finger vom Parteichef-Sessel zu lassen undeinem anderen den Vortritt zu geben. Und all das ausgerechnet deshalb, weil dieLügenpresse ihr Schandmaul mal wieder nicht gehalten, sondern aufgezeigt hat,dass der nette Herr Paul vielleicht doch unter Pseudonym für ein Nazi-Blättchengeschrieben und einen Nazi-Musiker gelobt hat. Allerhand, welche Opfer dierheinland-pfälzische AfD da bringen musste. Sodann beim ParteitagKrokodilstränen für den tapferen Herrn Paul und laute "Joachim"-Rufe.Herzzerreißend. Klare Meinung unter Nicht-AfD-lern vor dem Parteitag: Wenn PaulParteivorsitzender wird und damit gestärkt ist, verschärft sich der Ton im Land.Mit der Wahl von Michael Frisch zum Parteichef könnte also die Hoffnungeinhergehen, dass sich der Ton nicht verschärft, dass die AfD nicht noch weiterin Richtung Rechtsextremismus marschiert, als sie es ohnehin schon getan hat.Jedoch: Diese Hoffnung wird massiv getrübt, denn der Parteitag wählte zu einemvon drei stellvertretenden Vorsitzenden ausgerechnet Sebastian Münzenmaier, 2017in den Bundestag gewählt, 2018 vom Landgericht Mainz wegen Beihilfe zugefährlicher Körperverletzung verurteilt. Münzenmaier ergreift jede Gelegenheit,in übelster Weise zu hetzen. Falls er der neue heimliche Chef derRheinland-Pfalz-AfD wird, dann wird es noch schlimmer, als es mit einemAfD-Parteichef Paul hätte werden können. Eine gruselige Abwärtsspirale tut sichda auf.