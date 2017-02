Allg. Zeitung Mainz: Große Aufgabe / Kommentar zu Kinderreport / von Stephen Weber

Mainz (ots) - Die Jugend taugt nichts. Das meint zumindest einDrittel der Erwachsenen, das laut Kinderreport kein Vertrauen in dieDemokratiefähigkeit der heranwachsenden Generation hat. Das liegtaber keineswegs an der Jugend selbst. Sie ist lediglich ein Synonymfür Zukunft - und Zweifel an dieser entstehen bei Erwachsenen auseiner sozialen Unsicherheit heraus. Ein ungewisses ökonomisches undpolitisches Morgen lässt sie ihre Skepsis auf die Jugend projizieren.Das können vor allem die Parteien wieder ändern. Eine große Aufgabe.Derzeit ist die soziale Ungleichheit in Deutschland eine der größtenEuropas. Hinzu kommt ein Rentensystem, das seit Jahren angezähltwird. Die Unsicherheit und die Angst vor einem Abstieg treiben vieleWähler in die Arme der rechtspopulistischen AfD. Als Antwortversuchen die etablierten Parteien, sich von der AfD abzugrenzen.Doch das reicht nicht. Denn um den Trend aufzuhalten, müssen sich dieParteien nicht nur von der AfD, sondern vor allem untereinanderwieder stärker unterscheiden. Nach der zweiten Großen Koalitionbinnen drei Legislaturperioden hat sich vielerorts ein Gefühl desStillstands, eines politischen Einheitsbreis manifestiert. Dieklassischen Konfliktlinien scheinen verblasst. Ebenso schwindet beimWähler das Gefühl, durch die Wahl einen Politikwechsel anstoßen zukönnen. Deshalb braucht Deutschland wieder eine Parteienlandschaftmit mehr programmatischer Schärfe. Mit Parteien, die zum Mitmacheneinladen, die Lust an der Debatte wecken. Sonst bleiben die sozialenUngleichgewichte und Generationenkonflikte auf lange Zeit ungelöst.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzDenise FrommeyerVolontärinTelefon: 06131/485890online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell