Allg. Zeitung Mainz: Great Job! / Frank Schmidt-Wyk zu Trump

Das Geraune um eine Amtsenthebung begleitet diesePräsidentschaft von Anfang an, doch nach den Schuldsprüchen für seinefrüheren engen Vertrauten Paul Manafort und Michael Cohen scheint dieLuft tatsächlich dünn zu werden für Donald Trump. Stärkstes Indiz:Trump selbst nahm das Wort "Impeachment" erstmals in den Mund - wennauch in dem für ihn typischen Duktus, wonach jemand, der so einen"great job" macht wie er, nichts zu befürchten hat. Solche Sprüchekönnen kaum verbergen, dass die Beharrlichkeit, mit der sichSonderermittler Robert Mueller zum Zentrum der Macht vorarbeitet,Trump nervös macht. Trotz des eingeleiteten personellen Umbaus hatsich die amerikanische Justiz ihre Unabhängigkeit bislang bewahrt undmacht wirklich den "great job", von dem der Präsident bloßfantasiert. Zu befürchten steht allerdings, dass Trump, sollte ernoch mehr in Bedrängnis geraten, zum Frontalangriff auf denRechtsstaat ansetzt. Über eine Begnadigung Manaforts denkt er bereitslaut nach, über die Entlassung Muellers vermutlich leise. Jedesdieser Manöver würde die USA an den Rand einer Verfassungskrisebringen. Die Republikaner halten den Schlüssel in der Hand, um Trumpzu stoppen, doch sie wirken gelähmt und orientierungslos. EinNachfolger des charismatischen John McCain, der das Häuflein derinnerparteilichen Widersacher Trumps um sich scharen konnte, istnicht in Sicht. Es hängt nun vom Ausgang der Midterm-Wahlen imNovember ab, ob das republikanische Lager aus seiner Passivitätausbricht oder ob es sich mindestens zwei weitere Jahre mit diesemPräsidenten arrangiert.