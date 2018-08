Allg. Zeitung Mainz: Gestürzt / Allgemeine Zeitung Mainz zur Wehr- und Dienstpflicht

Mainz (ots) - Von einem Comeback für die Wehrpflicht reden manche.Als der amerikanische Profiboxsport noch nicht völlig korrupt war,gab es dort ein ehernes Gesetz: They never come back. Hieß: GestürzteChampions kommen nie zurück. Und genau so wird es auch dem gestürztenChampion namens "Wehrpflicht" ergehen. Gestürzt, gekippt ohne Not vomVerteidigungsminister Guttenberg. Im Vergleich zu ihm war ein Pfauein demütiges Geschöpf. Guttenberg wollte sich profilieren, undohnehin war so etwas wie Wehrpflicht extrem uncool. Wie ja überhauptnach dem Ende des Warschauer Pakts ewiger Frieden gesichert schien.Ein böser Trugschluss, dessen erschreckende Folgen im Laufe der Jahrein brutaler Klarheit zutage traten. Stichworte: Hubschrauber, dienicht fliegen, und U-Boote, die nicht mal schwimmen, alsBundeswehralltag. Es wäre möglich gewesen, die Wehrpflicht "über dieRunden zu bringen" wie einen angeschlagenen Boxer. Jetzt ist es zuspät. Das ist bedauerlich. Nicht vor allem deshalb, weil einMarkenkern-Rettungsversuch der Union floppt, sondern weil mit einemComeback der Wehrpflicht der Grundgedanke von "Pflicht" neu belebtworden wäre - und dies nun eben nicht geschieht. Denn: Eineallgemeine Dienstpflicht ist ein guter und wertvoller Gedanke - aberblanke Illusion, um nicht zu sagen: Naivität. Die vergangenen siebenJahre seit dem faktischen Ende der Wehrpflicht zeigen eineGesellschaft, die - von lobenswerten Ausnahmen abgesehen - vonTriumphen des Egoismus geprägt ist. Motto: Wenn jeder für sich selbstsorgt, ist für alle gesorgt. Wie das endet, ist unklar.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzKarsten GerberNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell