Allg. Zeitung Mainz: Gescheitert / Kommentar von Friedrich Roeingh zum Iran

Das Atomabkommen mit dem Iran ist tot. Da hilft auchkeine filigrane Analyse. Da hilft nicht der Hinweis, dass estatsächlich keinen Sinn macht, wenn sich ein Vertragspartner alleinan Abmachungen halten soll. Da hilft auch nicht der Hinweis, Iransteige ja nicht gleich aus dem Abkommen aus und greife zunächst nurzu den denkbar niederschwelligsten Verletzungen. Donald Trump hat mitseiner einseitigen Aufkündigung des Abkommens vor genau einem Jahrerreicht, was er erreichen wollte. Alle Versuche der EU, den Dealaufrecht zu erhalten, sind wirkungslos verpufft. Und mit denDrohungen des Iran, Heroin und Flüchtlinge nach Europa durchschleusenzu können, stärken die Mullahs jetzt auch in Europa die Hardliner.Warum auch sollte gegenüber einem so aggressiven Regime wie dem Iran,das Stellvertreterkriege im Jemen, in Syrien und im Libanon führt,die sanfte Tour die richtige sein, mag man mit Fug und Recht fragen.Weil jetzt eine Spirale der Eskalation einsetzen kann, die mit großerWahrscheinlichkeit nicht mehr zurückgedreht werden kann. Offenbarhaben es die USA - in Abstimmung mit Israel und Saudi-Arabien undnicht mit der Nato und der EU - darauf angelegt, im Iran einenRegimewechsel herbeizuführen. Tatsächlich aber könnte den Mullahsangesichts der immer größer werdenden Unzufriedenheit im eigenen Landdie außenpolitische Konfrontation in die Hände spielen. Wie auchDonald Trump eine Auseinandersetzung mit dem Iran im nächstenPräsidentschaftswahlkampf helfen könnte. Völlig machtlos sieht Europaeinen neuen Brandherd im Nahen Osten heraufziehen.