Allg. Zeitung Mainz: Der Gerd halt / Kommentar zu Schröder/Rosneft / Von Reinhard Breidenbach

"Acker" nannten sie Schröder, damals, beim TuSTalle. Er war Mittelstürmer und schoss Tore. Der Vater im Krieggefallen, die Mutter Putzfrau. Armut. Er kämpft sich nach oben,studiert Jura, wird Anwalt. Mental bleibt er ein Straßenkämpfer, eineRampensau. Ein Typ - mit Grips im Kopf, vor allem mit Instinkt. Erbietet George W. Bush die Stirn. Er rettet für die SPD um ein Haarnoch die Wahl 2005 und treibt danach, gepeitscht von Testosteron undvielleicht auch von Alkohol, Angela Merkel in der TV-Elefantenrundean den Rand des Abgrunds. Der Gerd halt. So kennt man ihn, so liebtman ihn, manche natürlich nur heimlich. Ein Macho, vier Ehen - Standheute. Und dann will der Gerd natürlich Geld verdienen, Balsam aufdie Wunden der bitteren Jugendarmut. Und wenn er Putin einen"lupenreinen Demokraten" nennt, dann weiß er natürlich, dass dasSatire ist und Provokation pur, eine Frechheit im Grunde. Sie passenwunderbar zusammen, zwei Indianerhäuptlinge in Nadelstreifen, tiefdrinnen halbstark im Herzen, aber mit allen diplomatischen Wasserngewaschen. So ist das. Und dann kriegt der Gerd auch noch diesesAngebot von Putin. Rosneft, auf der Sanktionsliste der EU ganz weitoben. Die Krim-Annexion lässt grüßen. Schröder weiß natürlich: Gehtgar nicht. Überhaupt nicht, egal, wie man's dreht und wendet. DerSPD-Ex-Kanzler pfeift auf Menschenrechte und spielt im Ergebnis derUnion in die Karten - hat aber die Chuzpe zu behaupten, die Unionführe Wahlkampf auf seine Kosten. Die SPD weiß: Der Gerd wird sichnie ändern, selbst wenn sich Willy Brandt im Grab umdreht. Der Gerdist halt Schicksal. Im Guten wie im Bösen. Da änderst du nix.