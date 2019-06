Allg. Zeitung Mainz: Der General / Kommentar von Markus Lachmann zur rheinland-pfälzischen CDU

Mainz (ots) - Das ist ein doppelter Paukenschlag in derrheinland-pfälzischen CDU. Christian Baldauf, der vom Gegner langeZeit belächelte Anwalt aus Frankenthal, wird voraussichtlich 2021Malu Dreyer im Kampf um die Staatskanzlei herausfordern. Damit dieCDU-Parteizentrale im Tagesgeschäft schlagkräftig ist, soll derMainzer Landtagsabgeordnete Gerd Schreiner neuer Generalsekretärwerden. Beide Personalien will Parteichefin Julia Klöckner am Montagvorschlagen. Damit ist noch lange kein Blumentopf gewonnen. ErfahreneCDU-Schlachtrösser wie Bernhard Vogel, früherer MinisterpräsidentinRheinland-Pfalz, sind skeptisch, ob der Regierungswechsel 2021geschafft werden kann. Das wäre dann sage und schreibe 30 Jahre nachdem Wahlerfolg der SPDunter Rudolf Scharping. Größtes Pfund der SPDbleibt Malu Dreyer, größte Belastung für Dreyer die anhaltendeSchwäche der Genossen im Bund. Die Landes-CDU wird unter "General"Gerd Schreiner und Spitzenkandidat Christian Baldauf den Leutenerklären müssen, warum es besser wäre, wenn die CDU inRheinland-Pfalz regiert. Das wird nicht leicht werden. Andererseitsfragt man sich, welche Geschichte denn noch die SPD inRheinland-Pfalz zu erzählen hat - außer dass sie einecharismatische Person an ihrer Spitze hat. Wenn die Christdemokratenmit einem Pfund wuchern können, dann ist das ihre neueGeschlossenheit. Hält das Band zwischen Julia Klöckner und ChristianBaldauf, dann hat die CDU zumindest eine gute Ausgangsposition für2021.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell