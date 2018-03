Mainz (ots) - Das höchste deutsche Zivilgericht hat, wie auch diebeiden Vorinstanzen, der Versuchung widerstanden, die Sprache einerweiteren geschlechterneutralen Zensur zu unterziehen.Glücklicherweise! Eine anderslautende Entscheidung desBundesgerichtshofs hätte schon ganz praktisch weitreichende Folgengehabt. Auch wenn es konkret zunächst nur um 800 Vordrucke derSparkassen geht - in letzter Konsequenz hätten zigtausende Formularegeändert werden müssen, hätte sich die Klägerin durchgesetzt. Auchungezählte Gesetze wären betroffen gewesen, inklusive desGrundgesetzes übrigens. Da ist von "Jedermann" oder "dem Betroffenen"die Rede. Dieser bürokratische Irrsinn bleibt uns erspart. Dieunsägliche Debatte um die Nationalhymne ("couragiert" statt"brüderlich", "Heimatland" statt "Vaterland") hat uns gerade erst vorAugen geführt, dass unsere Sprache und Kultur in vielfältiger Weiseder Maßgabe unbedingter Genderneutralität entgegenstehen. Mit derKorrektur von ein paar hundert Sparkassendokumenten wäre es längstnicht getan. Die Begründung des BGH, die männliche Form sei nachallgemeinem Sprachverständnis neutral ("generisch maskulin"), istgewiss gewagt. Das Schlimme am Ansinnen der radikalen Spracherneuererist aber ihr Dogmatismus. Die hartnäckige Doppelnennung dermännlichen und weiblichen Form hat nun wirklich nichts mitFortschritt zu tun. Das ist modischer Firlefanz, der Spracheüberfrachtet und Kommunikation erschwert. Die Hoffnung, damit werdedie Gleichberechtigung auch nur einen Millimeter vorankommen, ist einfrommer Wunsch.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzAndreas TrappNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell