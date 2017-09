Allg. Zeitung Mainz: GAU-Gefahr / Kommentar von Reinhard Breidenbach zum Atomkraftwerk Tihange

Mainz (ots) - Man traut seinen Ohren nicht: Jod-Tabletten werdenverteilt, schon mal vorsorglich. Falls es zu einem "atomarenErnstfall" kommt. Auf Deutsch: zu einer Kernschmelze. Wie 1986 inTschernobyl. Aber diesmal geht es nicht um Tschernobyl, sondern umBelgien. Dort gibt es das Atomkraftwerk Tihange. Und das ist offenbarein Schrottreaktor, eine Gefahrenquelle erster Ordnung. Von tausendenMikrorissen ist die Rede. Und davon, dass sich die Bundesregierungbislang vergeblich bemühte, diesen Gefahrenherd zumindest vorläufigstilllegen zu lassen. Tihange ist kein Einzelfall. TraurigeBerühmtheit erlangt seit geraumer Zeit auch der französische ReaktorCattenom.Tschernobyl, das war insofern Schicksal, als kein Mensch im Westendie damalige Sowjetunion dazu bringen konnte, wenigstens zu versuchenden Reaktor auf besserem Stand zu halten oder ihn gar abzuschalten.Aber Tihange und Cattenom - Belgien und Frankreich, sind wir dennnicht alle irgendwie zumindest ein bisschen EU? Und befreundeteNationen? Niemand will Öl ins Feuer gießen oder den Teufel an dieWand malen, aber was nutzt da die ganze Völkerfreundschaft, wenn sienicht einmal dazu reicht, Schrottreaktoren aus dem Verkehr zu ziehen,damit nicht beim Freund und Nachbarn Jodtabletten verteilt werdenmüssen? Die Freundschaft reicht im Übrigen auch nicht, sich auf einegemeinsame Flüchtlingspolitik zu einigen - das ist eine andereGeschichte, aber genauso traurig und skandalös. Das Ganze istgrotesk. Tut irgendjemand was Sinnvolles in dieser Lage? Etwas, dasüber - gut gemeinte - Jodtabletten hinausgeht?Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWerner WenzelLeiter NewspoolTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell