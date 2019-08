Allg. Zeitung Mainz: Fettnäpfchen / Kommentar von Markus Lachmann zu AKK und Maaßen

Mainz (ots) - Zugegeben: Manche Äußerungen des früherenVerfassungsschützers Hans-Georg Maaßen sind an der Grenze dessen, wasman noch erträglich finden kann. Etwa die Aussage, er sei nicht vor30 Jahren in die CDU eingetreten, "damit heute 1,8 Millionen Arabernach Deutschland kommen". Der "Wertkonservative" spielt seine Rolleals neues Enfant terrible der Union sehr geschickt, nutzt Twitter, umseine Botschaften unters Volk zu bringen. Anstatt damit gelassenumzugehen, hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer einParteiausschlussverfahren ins Spiel gebracht. Das ist der neuesteTritt ins Fettnäpfchen von "AKK", auch wenn sie anschließend nochversuchte, den Schaden zu begrenzen. Doch dieser ist angerichtet.Eine Volkspartei CDU sollte einen Provokateur wie Maaßen aushaltenkönnen - genau so, wie eine SPD ihren Rechtsaußen Thilo Sarrazinaushalten muss. Maaßen bildet mit seiner Meinung eine konservativeStrömung innerhalb der Union ab. Hätte sich Merkel um diese in denvergangenen Jahren gekümmert, würde es heute die AfD nicht geben. Wiedie Spitzen der CDU mit der Werteunion umgehen, deren prominentesMitglied der Ex-Verfassungsschützer ist, mutet unsouverän an. Dabeiist Maaßen einer der wenigen Konservativen, die überhaupt nochgewisse Schichten in Ostdeutschland erreichen. Die Union sollte dieseMenschen nicht kampflos der AfD überlassen. Der Stern vonKramp-Karrenbauer einschließlich ihres Generalsekretärs sinkt weiter.Mal sehen, ob beide das Jahr 2019 politisch überleben.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell