Allg. Zeitung Mainz: Fehler beheben / Kommentar von Friedrich Roeingh zum Urteil in Freiburg

Tödliche Gewaltverbrechen wie in Freiburg und Kandelstellen Politik und Öffentlichkeit vor eine doppelte Herausforderung.Sie sind und bleiben Einzeltaten, die nach rechtsstaatlichenKriterien aufgearbeitet werden müssen. Die Aufgabe der Richter istes, Rechtsfrieden herzustellen - auch wenn das die Opfer nicht wiederlebendig macht. Mit dem Freiburger Urteilsspruch ist das gelungen.Zugleich wäre es naiv zu glauben, dass solch öffentlichkeitswirksameGewaltverbrechen keinen Einfluss auf politische Debatten hätten oderhaben dürften. Die Verbrechen von Freiburg und Kandel geben niemandemdas Recht, Zehntausende junger Flüchtlinge mit den beiden brutalenGewaltverbrechern gleichzusetzen. Genauso wenig aber lässt sichwegdiskutieren, dass beide Fälle strukturelle Defizite im Umgang mitFlüchtlingen offen gelegt haben. Bei Hussein K., der bereits inGriechenland gewalttätig geworden war, war es der fehlendeDatenabgleich zwischen den beiden Ländern. Und in beiden Fällen istes die völlig unzureichende Praxis der Altersschätzung jungerFlüchtlinge, die das Vertrauen in den Umgang der Behörden mit dieserAltersgruppe untergräbt. Wenn Bundesländer wie Hamburg und dasSaarland täglich nachweisen, dass etwa ein Drittel der jungenFlüchtlinge das Erwachsenenalter längst erreicht haben, dann muss esbundesweit eine Verständigung über verlässlichere Altersermittlungengeben. Die hätten die Tötungen der 19-jährigen Maria und der15-jährigen Mia vielleicht nicht verhindert. Ihrer beider Tod mahntgleichwohl dazu, bei diesem Thema nicht länger herumzueiern.