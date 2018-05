Allg. Zeitung Mainz: Falscher Weg - Kommentar von Christian Matz zu Flüchtlingen

Mainz (ots) - Für die Details der Flüchtlingspolitik hatten wederdie Teilnehmer der Gegen-Merkel-Demo noch derGegen-Gegen-Merkel-Demos am Sonntag in Berlin viel übrig. BeidenSeiten ging es vor allem um - zum Glück nur verbalen - Radau. Unddoch sind es am Ende die Details, die darüber entscheiden werden, obund wie Deutschland die größte Herausforderung dieser Zeit meistert:den Umgang mit einem massenhaften Flüchtlingszustrom, der niemalsendgültig abreißen wird. Es sei denn, in Syrien, Afghanistan und anden anderen Brennpunkten dieser Erde würde urplötzlich Friedeeinkehren. Ein sehr wichtiges Detail etwa ist die Frage, obSicherheits- und Verwaltungsapparate ihren Aufgaben gewachsen sind.Antwort: Der Fall Amri - unter anderen - und nun der Skandal umAsylbetrug in Flüchtlingsämtern geben furchterregende Einblicke inein Behörden-Bermudadreieck, in dem strukturelles und individuellesVersagen das System an seine Grenzen bringen. Ebenfalls wichtigeDetails sind aber auch die Anreize für Flüchtlinge, sich zuintegrieren, und die Unterstützung von Flüchtlingshelfern. VomSonderprogramm im Bundesfreiwilligendienst, das nun auslaufen soll,mögen vergleichsweise wenige Personen profitieren. Aber es ist imEinzelfall - für den Flüchtling wie für seinen deutschen Helfer -eine sinnvolle, mit einem konkreten Nutzen verbundene und sichlohnende Investition. Diese Unterstützung ersatzlos zu streichen,wären ein falsches Signal und der falsche Weg, weil es Sparen an derfalschen Stelle hieße. Es kommt eben auf die Details an - manchmalauf noch so kleine.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzPeter SchneiderNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell