Allg. Zeitung Mainz: Fallstricke / Friedrich Roeingh zum Erdogan-Besuch

Mainz (ots) - Leere Stühle wird es beim Staatsbankett mit demtürkischen Staatspräsidenten wahrscheinlich nicht geben. DasBundespräsidialamt aber hat alle Hände voll zu tun, die Tafelangesichts der zahlreichen Absagen von Bundestagsabgeordnetenaufzufüllen. Ob der Gastgeber von dieser Entwicklung überrascht wurdeoder er ob sie einkalkuliert hat, lässt sich kaum aufklären. Diezweite Variante wäre fast schon ein genialer Schachzug. Genau dasSignal, das Erdogan geziemt: Die Spitzen des Staates empfangen denPräsidenten des Nato-Mitglieds, des EU-Vertragspartners und derRegionalmacht, die im Syrien-Krieg eine zentrale Rolle spielt - sowie auch schon andere Diktatoren und Despoten von einer deutschenBundesregierung empfangen worden sind. Man nennt es Diplomatie. DieParlamentarier aber beweisen mit ihren demonstrativen AbwesenheitHaltung. Haltung zu Erdogans Krieg gegen eine freie Presse, gegeneine unabhängige Justiz, gegen die Demokratie an sich. Haltung zuErdogans fortgesetzten Versuchen, die türkischstämmige Community inDeutschland - die ja gerade keine Gemeinschaft ist - weiter zuspalten, gegeneinander aufzuhetzen. So gesehen dürfen sich zu denoppositionellen Parlamentariern auch noch einige derRegierungsfraktionen hinzugesellen. So wie bitte schön keinRegierungsvertreter Erdogan zur offiziellen Eröffnung derDitib-Moschee in Köln begleiten wird. Das Staatsoberhaupt und dieBundesregierung tun gut daran, gegenüber dem türkischen Präsidentennicht nur die Karte der Entspannung zu ziehen, sondern ebenso diegebotene Abgrenzung wahrnehmbar zu machen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell