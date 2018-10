Allg. Zeitung Mainz: Extrem heikel / Reinhard Breidenbach zur Organspende

Mainz (ots) - Wenn Jens Spahn weiter aufsteigt, wird es noch vieleÜberraschungen geben, für die CDU und für Spahns Gesundheitsressort.Ob das gut oder schlecht ist, wird sich zeigen. Beim ThemaOrganspende wartet der Minister mit einer sensationellen Ansage auf:Hauptproblem sei nicht die geringe Organspendebereitschaft,Hauptproblem seien Abläufe und Geldknappheit in Kliniken. In dieserEindeutigkeit hatte das früher nie jemand formuliert - odervielleicht absichtlich nur leise, auf dass der Grundtenor nichtgestört würde. Und der lautete: Die geringe Organspendebereitschaftist daran schuld, dass 10 000 Kranke den Tod vor Augen haben, weilkein Spenderorgan zur Verfügung steht. Wenn diese Grundthese nichtmehr zu halten ist, und wenn Spahn die Verbesserungen bei derfinanziellen und organisatorischen Ausstattung der Klinikenhinbekommt, dann verliert die nicht unumstrittene - ebenfalls vonSpahn forcierte - Widerspruchslösung mindestens ein Stück weit ihreBerechtigung. Organspender ist jeder, der nicht "Nein" sagt: Das istethisch und juristisch unglaublich heikel. Und gefährlich, weil esgedanklich auf einen Weg führen könnte, der die Organspende zurselbstverständlichen Bürgerpflicht erklärt und Menschen, die das aussehr guten Gründen nicht wollen, ins Abseits stellt. Wer wollte,konnte bislang so argumentieren:Ethische und juristische Bedenkengegen die Widerspruchslösung müssen zurücktreten, weil diemangelhafte Organspendebereitschaft eine Art übergesetzlicherNotstand ist, dem alles untergeordnet werden muss. Aber vielleichtist diese Argumentation nicht mehr haltbar.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell