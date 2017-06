Allg. Zeitung Mainz: Es reicht / Kommentar von Christiane Stein zu Incirlik

Mainz (ots) - Man kann nicht behaupten, dass Deutschland zu frühdie Geduld verloren hätte. Nachdem die Bundeswehr Anfang 2016begonnen hatte, von Incirlik aus mit Tornado-Aufklärungsjets undeinem Tankflugzeug den Kampf gegen den IS zu unterstützen, vergingennur wenige Monate, bis die Türkei die Basis zweckentfremdete. Diedort stationierten Soldaten wurden zum Druckmittel, wann immer esPräsident Erdogan gerade passte. Sei es bei seiner Kritik an derVölkermordresolution des Bundstages, sei es bei seinem Missfallenüber das Asyl für türkische Offiziere in Deutschland - das alsdeutsches Grundrecht ohnehin der Bundesregierung gar keinenVerhandlungsspielraum böte, selbst wenn sie es wollte. Eigentlichsollte man ja meinen, dass hochrangige Politiker derzeit anderes zutun haben sollten, als über Besuchsrechte zu streiten. Wenn jetztSigmar Gabriel mit der Reise zu seinem türkischen Amtskollegen nocheinmal den Versuch gestartet hat, eine einvernehmliche Lösung zufinden, dann kann man dies wohl als seine Pflicht als Außenministereinordnen. Doch Diplomatie, also die Kunst geschickt zu verhandelnund Interessen durchzusetzen, kann nur zum Erfolg führen, wenn dasGegenüber überhaupt zu einem Kompromiss bereit ist. Darum geht es derTürkei aber im Fall Incirlik offenbar schon längst nicht mehr. Unddeshalb gibt es zur Verlagerung des Stützpunktes auch keineAlternative. Weil deutsche Soldaten nicht zum Spielball einerausländischen Regierung werden dürfen. Und weil die deutscheRegierung - auf Basis eines Bundestagsvotums - der Türkei klarmachenmuss: Es reicht.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzAlexandra MausNewsmanagerinTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell