Allg. Zeitung Mainz: Es geht / Kommentar von Reinhard Breidenbach zur öffentlichen Sicherheit

Es gibt sie. Wenn auch nicht zu einhundert Prozent,weil fast nichts Erstrebenswertes auf der Welt zu einhundert Prozentexistiert. Es gibt wirkungsvolle und zugleich ästhetisch akzeptableLösungen für die Sicherheit gegen Anschläge im öffentlichen Raum. Oftsind sie überraschend, bestehen etwa aus tiefen Wassergräben - wie zuRaubritters Zeiten. Für solche Lösungen braucht es den festen Willen,etwas zu schaffen, architektonische Fantasie - und nicht zuletzt:Geld. Was nicht überraschen sollte; denn wäre es nicht makaber, manwürde an eine alte Volksweisheit erinnern: Umsonst ist der Tod. Mandarf Städte, wenn sie als Veranstalter für die Sicherheit gerade zustehen haben, nicht im Stich lassen, und man darf vor allem diePolizei nicht im Stich lassen, die im Zweifel meist der Rettungs- undHoffnungsanker ist. Bedeutet: Städte müssen sich gut überlegen, fürwelche Festivitäten sie tatsächlich in Eigenregie geradestehen wollenund welche neuen Finanzquellen zur Bewältigung der Sicherungskostenzu erschließen wären, etwa in Form neuer Gebühren oder Entgelte, auchwenn das furchtbar unpopulär klingt. Im Fall privater Veranstalterwird früher oder später kein Weg daran vorbeiführen, ihnen verstärktKosten für Polizeieinsätze in Rechnung zu stellen. Das beträfe dannauch Fußballvereine, deren Spiele mit Zehntausenden Zuschauern diePolizei sichert und die sich bislang ziemlich erfolgreich mit demArgument wehren, dass sie Steuern zahlen. Das wird wohl nichtreichen. Ein heißes Eisen, aber es muss angepackt werden.