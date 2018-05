Allg. Zeitung Mainz: Es brummt / Kommentar von Rainer H. Schlender zum Nachtflugverbot

Mainz (ots) - Es brummt. Die Wirtschaft in Deutschland brummt; inihrer Frühjahrsprognose gibt die Bundesregierung sich zuversichtlich,dass der Aufschwung weitergeht und die Einkommen der Beschäftigten indiesem Jahr "spürbar steigen" werden. Der Rhein-Main-Flughafen brummtebenfalls. Er ist ein wesentlicher Teil des Motors, der die gesamteKonjunktur antreibt und die Rhein-Main-Region zu einem derwirtschaftlich stärksten Räume in ganz Europa gemacht hat. Es brummtaber auch am Himmel über dem Flughafen. Das ist die Kehrseite desErfolgs, die vor allem Menschen zu spüren bekommen, die inunmittelbarer Nähe der Start- und Landebahnen leben. Die Entwicklungdes Flughafens ist deshalb stark an Auflagen geknüpft worden, die vorallem den Lärm begrenzen sollen, dem die Anrainer ausgesetzt sind.Leisere Maschinen, besondere An- und Abflugverfahren und alle anderenVarianten des Schallschutzes tragen ihren Teil dazu bei, dieZumutungen auf ein halbwegs erträgliches Maß zu beschränken. LärmendePostflüge gibt es nicht mehr, und auch die kreischendenGalaxy-Transporter sind Geschichte. Von besonderer Bedeutung ist beialledem das Nachtflugverbot zwischen 23 und 5 Uhr. Umso empfindlicherreagieren die Menschen, wenn sie den Eindruck haben, dass sichbestimmte Fluggesellschaften darum nicht scheren. Es ist deshalbwichtig, dass Ryanair mit seiner laxen Dienstauffassung bei derLuftaufsicht nicht durchkommt. Die Nachtruhe ist kurz genug - und siemuss durchgesetzt werden. Notfalls kann der Flughafenkoordinator, derdie Slots für Starts und Landungen zuteilt, Störenfriede aussperren.Das ist keine leere Drohung.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWerner WenzelLeiter NewspoolTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell