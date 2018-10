Allg. Zeitung Mainz: Ende, Gelände / Markus Lachmann zur rheinland-pfälzischen CDU

Mainz (ots) - Es knistert in der Union. Nach den erdrutschartigenVerlusten in Bayern droht nun auch in Hessen ein Debakel. DieUnzufriedenheit mit der Kanzlerin wächst, viele Funktionäre wünschensich den personellen Neuanfang. Das alles mag auch auf dem Parteitagder CDU in Rheinland-Pfalz eine Rolle gespielt haben. Dennoch ist esabsurd: Julia Klöckner ist das Aushängeschild derrheinland-pfälzischen Christdemokraten in Berlin. Als Agrarministerinmacht sie einen guten Job. Käme es in der Bundes-CDU zum Schwur, wäredie Rheinland-Pfälzerin durchaus mehrheitsfähig, heißt es in Mainz.Und dennoch erhielt die 45-Jährige auf dem Landesparteitag inLahnstein mit nur 81 Prozent einen deutlichen Dämpfer. DieUnzufriedenheit mit Merkel, die Wut über den Unionsstreit dürfte daeine Rolle gespielt haben. Aber nicht nur. Klöckner blieb in ihrerRede eine überzeugende Erklärung, warum sie CDU-Landesvorsitzende inRheinland-Pfalz bleiben will, schuldig. Es mag ihr darum gehen, eineHausmacht zu behalten. Doch das Signal an die Parteifreunde ist damitauch, nicht loslassen zu können. Doch das wird sie ein Stück weit tunmüssen, wenn sie beispielsweise Christian Baldauf oder möglichenÜberraschungskandidaten eine Chance geben will, sich noch stärker mitBlick auf 2021 zu profilieren. Klöckner wird nach der Kommunalwahl2019 zumindest intern erklären müssen, ob sie einen dritten Anlaufauf die Staatskanzlei wagen will. Vielleicht war der 20. Oktober 2018der Tag, an dem diese Träume endeten.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell