Allg. Zeitung Mainz: Die Einkehr - Kommentar von Andreas Härtel zu den Jamaika-Sondierungen

Mainz (ots) - Und wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt vonirgendwo ein Lichtlein her. Was hatten sie sich gezankt und verhakt,die Möchtegern-Koalitionäre von CDU, CSU, FDP und Grünen. Am Ende dervergangenen Woche stand dann die niederschmetternde Zwischenbilanz,dass in den Jamaika-Sondierungen noch nichts erreicht und dieStimmung auf einen Tiefpunkt gefallen ist. Nun haben wohl manche derProtagonisten das Wochenende zur inneren Einkehr genutzt: Mit demVerzicht der Grünen auf das fixe Datum für ein Ende desVerbrennungsmotors und der Andeutung, auch beim Kohleausstieggesprächsbereit zu sein, ist neuer Schwung in die Sache gekommen.Plötzlich deutet auch FDP-Chef Lindner an, dass die liberalenForderungen für eine große Steuerreform nicht sakrosankt sind. Und sodürfte es weitergehen, denn in Wahrheit hat ja keiner der Akteureeine andere Perspektive als das Jamaika-Bündnis - weshalb alle aufguten Willen angewiesen sind. Vormachen darf man sich da nichts: Beivier Parteien wird es viele Kompromisse geben, die den Mitgliedernund Wählern der vier so gar nicht gefallen. Einen Vorgeschmack daraufhat Greenpeace geliefert mit der Feststellung, dass die Grünen zueiner "Umfaller-Partei" zu werden drohen. Aber mitHardliner-Positionen lässt sich eben keine komplexe Koalitionschmieden. Das wird auch Dobrindt noch erkennen müssen. 2030 ein"Schwachsinnstermin"? Auch wenn er damit die Worte des grünenMinisterpräsidenten Kretschmann aufgreift: Er vergreift sicheindeutig im Ton. Aber wozu die Aufregung? Die ganz große Rolle wirdder CSU-Mann nicht mehr spielen.