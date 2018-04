Allg. Zeitung Mainz: Eine Straftat / Kommentar von Markus Lachmann zum Schwarzfahren

Mainz (ots) - Der Vorschlag von Linken und Grünen, Schwarzfahrenzur Ordnungswidrigkeit herabzustufen, findet im Bundestag keineMehrheit. Das ist gut so. Derzeit gilt das Fahren ohne gültigesTicket als Straftat. Wer mehrfach dabei erwischt wird, erhält eineAnzeige und kann, falls er die Strafe nicht zahlt, schlimmstenfallsim Gefängnis landen. Die Kritiker an dieser Praxis haben durchausArgumente. So sei die Justiz mit diesen Bagatellfällen überlastet,angesichts hoher Haftkosten dürfe der Steuerzahler nicht fürVersäumnisse der Transportunternehmen büßen. Betroffen seiendiejenigen, die ohnehin nichts hätten: Obdachlose, Suchtkranke,Überschuldete. Warum, so die Kritiker, gilt Falschparken alsOrdnungswidrigkeit, Schwarzfahren aber als Straftat? Es gibt aberauch gute Argumente, es so zu belassen, wie es ist. Wenn derRechtsstaat Delikte nicht mehr als Straftaten einstuft, nur weil erzu wenig Personal hat, dann ist es mit dem Rechtsstaat schnellvorbei. Es hat zudem abschreckende Wirkung, wenn Fahren ohne Ticketnicht verharmlost wird. Auch müssen die Berichte über mittelloseMenschen, die wegen Schwarzfahrens angeblich die Gefängnissebevölkern, hinterfragt werden. Denn oft haben die Personen noch ganzandere Sachen auf dem Kerbholz. Zudem bieten viele Städte bereitsermäßige Sozialtickets an. Diese sind aber für Hartz-IV-Bezieherschlicht zu teuer. Die Landespolitiker in Hessen und Rheinland-Pfalzsollten deshalb noch einmal die Idee eines landesweiten Sozialticketsfür rund 30 Euro im Monat prüfen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWerner WenzelLeiter NewspoolTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell