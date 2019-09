Allg. Zeitung Mainz: Eine Mahnung / Kommentar von Andreas Härtel zum Fall Lügde

Mainz (ots) - Die Justiz hat nun im Fall Lügde gleich aus mehrerenGründen bemerkenswert gearbeitet. Zum einen fiel das Urteil so klaraus, wie es nur sein konnte. Zum anderen kam es so schnell, wie esleider nicht üblich ist - obwohl es doch immer so sein müsste. Erstim Dezember waren die Täter festgenommen worden, jetzt, gerade einmalein Dreivierteljahr später, steht fest: Die Opfer werden ihrenPeinigern wohl nie mehr begegnen. Schließlich dürfte dieSicherungsverwahrung dafür sorgen, dass die Verurteilten nicht mehrfreikommen. Das Gericht hat den Opfern damit ihre schlimmste Angstgenommen. Vor der Festnahme allerdings haben sich dieErmittlungsbehörden nicht mit Ruhm bekleckert. Immer wieder hatte esHinweise auf sexuellen Missbrauch auf dem Campingplatz gegeben, aberdem war offensichtlich jahrelang nicht mit letztem Nachdrucknachgegangen worden. Unvergessen sind auch die Meldungen überErmittlungspannen wie verschwundene Beweismittel. Das relativiert dieReaktion von NRW-Innenminister Herbert Reul von gestern: Ja, dasUrteil ist eine Warnung an alle Täter. Aber es ist halt auch eineMahnung für alle Ermittler, auch für jene, die Reul zu führen hat.Ebenso für die Politik, weil die Behörden, die Missbrauch verhindernund ahnden sollen, nicht in dem Maße auf ihre Aufgabe vorbereitetsind, wie sie es sein müssten. Und es ist eine Mahnung für diegesamte Gesellschaft. Man weiß es doch: Die meisten Missbrauchsfällegibt es im Familien- oder Bekanntenkreis. Und die meisten Täterkommen deshalb davon, weil andere wegsehen. Mit alldem muss Schlusssein. Auch im Namen der Opfer von Lügde.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell