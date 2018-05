Allg. Zeitung Mainz: Eigentore - Kommentar Reinhard Breidenbach zu Özil, Gündogan und Erdogan

Mainz (ots) - Banal gesprochen: zwei lupenreine Eigentore, diesich die Nationalspieler Özil und Gündogan ins Nest, beziehungsweiseNetz gelegt haben, als sie mit Erdogan posierten. Auf dem Platz würdeman sie fragen: Habt ihr einen an der Klatsche? Verdammt ärgerlich,die Sache, durchaus bitter. Das kann es dann aber auch getrostgewesen sein mit verbalen Abwehrgrätschen gegen die beiden. Sie ausder Nationalelf ausschließen? Absurd! Sie auffordern, die deutscheStaatsbürgerschaft loszuwerden? Das würde an schlimmsteDebattentiefen der 1970er Jahre anknüpfen. "Dann geht doch rüber" -gemeint war die DDR. Das bekamen junge Protestler leider allzu oftvon deutschen Spießbürgern zu hören. Festzuhalten bleibt: Ja,Nationalspieler sollten Vorbilder sein, und es gibt kaum etwasPolitischeres außerhalb der Politik als internationalen Sport. Und,ja: Erdogan ist kein Demokrat, sondern ein Despot. Insofern ist esextrem bedauerlich, ärgerlich und gerne auch Zorn erregend, wenn ihnzwei deutsche Nationalspieler offensichtlich gut finden. Aberletztlich müssen sie das tun dürfen. Denn es gilt das deutscheGrundgesetz, und die Meinungsfreiheit geht auch dahin, wo's wehtut.Und dass dem so ist, ist gerade deshalb ganz besonders wichtig, weilLeute wie Erdogan Menschenrechte mit Füßen treten. Es macht die Sachezwar nicht besser, aber: Eigentore schießen derzeit auch ganz andere.Wenn deutsche Politiker und der Präsident des DFB Özil und Gündoganangehen, müssen sie sich sagen lassen: Euer freundliches Verhaltengegenüber China und den WM-Ausrichtern Russland und Katar ist allesandere als vorbildlich.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzPeter SchneiderNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell