Allg. Zeitung Mainz: Egal / Kommentar zur SPD / Von Lars Hennemann

Mainz (ots) - Die klassische griechische Philosophie kennt denBegriff der Aporie: ein unauflösbares Problem. Der Volksmund sagt zusolchen Situationen: Egal was man tut, es ist sowieso falsch.Willkommen also bei der SPD. Die Entscheidung in punctoKanzlerkandidatur hat lange genug gedauert. Und egal wie Gabriel sichhätte entscheiden können und sich nun entschieden hat: So richtigoptimal ist es nicht geworden. Der bullige Niedersachse ist einpolitisches Naturtalent, vermutlich sogar das größte, das die SPDseit Gerhard Schröder hatte. Allerdings hat er mit dem ihm eigenenCharme eines schlecht gelaunten Türstehers oft genug Freund und Feindvergrätzt. Auch der jetzige Abgang war wieder einmal nicht sauber,sickerte über mediale Alleingänge durch und bescherte demdesignierten Frontmann Martin Schulz keinen wirklichen Traumstart.Mit der Entscheidung für das Amt des Außenministers setzt Gabrielzudem ein deutliches Signal: Er will länger als die paar Monate, diebis zur Bundestagswahl bleiben, Deutschlands oberster Diplomat sein.Der Noch-SPD-Chef mag seine Prioritäten neu justiert haben, aber zurkurzfristigen Verlegenheitslösung macht er sich deshalb noch langenicht. Außerdem entkoppelt er sich vom Wahlausgang: Das Außenamtkönnte er sowohl in einer Großen Koalition als auch in anderenKonstellationen bekleiden. Gabriels Abgang passt zu seiner AmtszeitWas für Martin Schulz nicht gilt. Es gibt nicht wenige, die sagen,dass die SPD mit Gabriel die Wahl weggeschenkt hätte. Mag sein. Aberob Schulz die glänzende Alternative ist? Er ist international bestensverdrahtet, hat im Gegensatz zu Gabriel zumindest ansatzweise Talentzum Volkstribun - und ist trotzdem in den Augen vieler vor allem einEU-Funktionär. Im Jahr 2017 nicht die allerbeste Referenz, gegen diesich prächtig Wahlkampf machen lässt. Immerhin war er nie Mitgliedeines Kabinetts Merkel. Das könnte Pluspunkte bringen. Ob das aberden Malus eines innenpolitisch weitgehend unbeschriebenen Kandidatenaufwiegt, ist damit noch lange nicht gesagt. Und somit ist derEinzige, für den sich die Dinge erst einmal verbessert haben, SigmarGabriel. Seine Einsicht in Notwendigkeiten war überfällig. Für dieSPD hingegen ist nach wie vor so gut wie alles offen. Der Abgang desChefs passt irgendwie zur gesamten Amtszeit: 20 Prozent plus X undauch nach Jahren keine echte neue Perspektive - das sieht nicht nurin altgriechischer Philosophie ziemlich trostlos aus.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485890online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell