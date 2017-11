Allg. Zeitung Mainz: Dramatisch / Kommentar von Friedrich Roeingh zur Wohnungsnot

Mainz (ots) - Mit Zahlen macht man Politik - und mit Flüchtlingensowieso. Wenn die Wohnungslosenhilfe darauf verweist, dass derFlüchtlingsstrom die Zahl der Menschen in Deutschland vergrößert, diekeine Wohnung finden, dann ist das schlüssig und legitim. Zu den 422000 Wohnungslosen einfach 436 000 anerkannte Flüchtlingedraufzurechnen und so die Zahl der Wohnungslosen mir nichts dirnichts zu verdoppeln, ist dagegen unseriös. Wir reden immer noch vonzwei unterschiedlichen Gruppen. Dass Flüchtlinge erst einmal keineWohnung haben und nur peu à peu aus Gemeinschaftsunterkünften imangespannten Wohnungsmarkt unterkommen, liegt in der Natur der Sache.Wohnungslose sind dagegen eine prekäre Gruppe, von denen vieleverschuldet sind, deren soziale Bindungen meist gekappt sind - ineiner Vorstufe zur Obdachlosigkeit. Dass diese Gruppe in drei Jahrenvon 335_000 Menschen auf 422_000 angewachsen ist, ist dramatischgenug. Und dass aus der großen Zahl entwurzelter Flüchtlinge ein Teilin die Wohnungs- und Obdachlosigkeit abrutschen könnte, ist ebenfallsnicht von der Hand zu weisen. Die beiden Gruppen faktischgleichzusetzen, ist allerdings fahrlässig. Am Ende aber machen beideEntwicklungen deutlich, dass weder der Hebel noch die Geschwindigkeitausreichen, mit denen der soziale Wohnungsbau wieder in Gang gesetztwird. Hier muss die neue Bundesregierung abseits parteipolitischerProfilierungen nicht nur eine Schüppe drauflegen. Sie muss im engenDialog mit den Großstädten passgenaue Programme aufsetzen, die vonteurem und zeitraubendem Ballast überbordender Baustandards befreitwerden.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzAlexandra MausNewsmanagerinTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell