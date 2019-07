Allg. Zeitung Mainz: Denkwürdig / Reinhard Breidenbach zu von der Leyen

Mainz (ots) - Und die Siegerin heißt: EU. Herbeigeführt hat diesenSieg Ursula von der Leyen, exakt so, wie man sie kennt: mit enormerDisziplin, strategisch kühl bis ans Herz, aber doch mit Zuwendung,jener Art von Empathie, die Vertrauen gewinnen kann, ohne sich inGefühlsduselei zu verlieren. Charisma ist ein großes Wort. Aberunbestreitbar umgibt die niedersächsische Politikerin eine Aura vonAutorität, von sowohl menschlicher wie sachlicher Stärke. Dass sieals Verteidigungsministerin viele Probleme nicht lösen konnte,spricht nicht pauschal gegen von der Leyen, sondern eher für denBefund, dass die Bundeswehr nahezu unregierbar geworden ist: einKoloss auf tönernen Füßen, durchtränkt von stumpfer,korruptionsanfälliger Bürokratie im Bereich Beschaffung.Unkomplizierter werden die Herausforderungen für von der Leyen inBrüssel und Straßburg allerdings nicht, zumal ihr Wahlergebnisknapper ist als unmittelbar vor dem Urnengang erwartet. Und eineGarantie, dass sie alle Konflikte befriedet, gibt es natürlich auchnicht. Aber von der Leyens Start macht Hoffnung. Zwar war er zunächstchaotisch, geprägt von wüstem Parteiengezeter. Alle wollen alles vonihr, ein Trommelfeuer von Forderungen, Vorwürfen, teilsinquisitorisch, teils arrogant. Legitim? Ja. Sowas muss sieaushalten? Ja. Aber heftig ist das schon. Umso bemerkenswerter, wiedie Deutsche in ihrer finalen Bewerbungsrede überzeugendvorzeichnete, wo es langgehen muss. Sie kann niemandem versprechen,dass alles gut wird, aber sie hat niemandem nach dem Munde geredet.Sie hat den deutschen AfD-Anführer Meuthen in die Schranken gewiesen.Sie ist nicht im Geringsten eine Kommissionschefin von Meuthens oderOrbans Gnaden. Von der Leyen ist Pro-Europäerin aus tieferÜberzeugung. Wäre sie bei der Wahl durchgefallen, es wäre ein Triumphder Nationalisten, der Anti-Europäer gewesen. Von der Leyens Siegstärkt den deutschen Einfluss, das ist angemessen. Was Teile derdeutschen Linken boten, insbesondere der Sozialdemokraten, warverbissen, frustriert, peinlich. Jeder darf wählen, wen er will.Gewählt werden sollten aber letztlich die Befähigten. Linke dürfenKonservative wählen und Konservative Linke, ohne hernach in der Höllezu schmoren, im Gegenteil. Wer brutalstmöglich nur nach Parteifarbenentscheidet, bekommt den allerkleinsten gemeinsamen Nenner: zu klein,kleinkariert, ärmlich. Es wird nicht einfacher in Europa, die EU mussgegen Trump bestehen, gegen China und gegen antidemokratische,rechtsextreme Tendenzen in den eigenen Reihen. Aber an diesemdenkwürdigen Dienstag hat das Parlament bewiesen, dass es sichzusammenreißen kann. Wenn auch knapp.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell