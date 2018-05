Allg. Zeitung Mainz: Deeskalieren / Kommentar von Reinhard Breidenbach zu Ellwangen

Mainz (ots) - Mit krimineller Energie haben Flüchtlinge Polizistenangegriffen. Das sind Straftaten, die zu ahnden sind, wie es dieGesetze vorsehen, und die zur unverzüglichen Abschiebung derStraftäter führen müssen. Die Polizisten haben besonnen undangemessen gehandelt. Das Ereignis mag, da bislang ohne Beispiel,eine gewisse Erschütterung hervorrufen. Aber wichtig ist,festzuhalten: Der Rechtsstaat hat sich durchgesetzt. Das muss er auchin Zukunft tun, und die Politik steht in der Pflicht, dieSicherheitskräfte dafür angemessen auszustatten. Rechtsfreie Räumedarf es nicht geben. Was es nun, da Deeskalation angesagt ist, auchnicht geben sollte, sind markige Sprüche wie etwa der desCSU-Politikers Dobrindt, der von "maximaler Härte im Umgang mitAbschiebeverweigerern" spricht. Kühler Kopf ist angesagt. DasUN-Flüchtlingshilfswerk verweist - zu Recht - darauf, dass sich dieFlüchtlinge in einer Ausnahmesituation befinden, betont aberzugleich, dass dies natürlich keine Aggressionen gegen Polizistenrechtfertigt. Es hilft nicht, Emotionen entstehen zu lassen, diebesagen: Ein Angriff auf Polizisten wiegt nochmals schwerer alsohnehin, wenn er von Asylbewerbern begangen wird. Unstrittig ist,dass sich in Flüchtlingsgruppen nicht nur Verzweifelte undSchutzsuchende befinden, sondern auch gewöhnliche Kriminelle. Schlimmgenug, aber sie sind nicht schlimmer als die vermummten Horden, diebeim G 20-Gipfel in Hamburg oder am 1. Mai in Paris am helllichtenTag Steine und Molotowcocktails warfen. Angriffe auf den Rechtsstaatsind hier wie dort absolut nicht hinnehmbar; um sie abzuwehren,bleibt der Maßstab "Entschiedenheit", aber auch "Besonnenheit".Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWerner WenzelLeiter NewspoolTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell