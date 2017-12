Allg. Zeitung Mainz: Dämmerung / Allgemeine Zeitung Mainz zu Merkels Kanzlerschaft

Mainz (ots) - Wenn Christian Lindner den Abgang der Kanzlerinfordert, dann hilft ihr das eher, die Reihen in der Union zuschließen. Wenn Angela Merkel in Umfragen so deutlich wie jetzt anRückhalt in der Bevölkerung verliert, dann hat das schon eine andereWirkung. Auch wenn die Union der Kanzlerin solange den Rücken stärkenwird, bis sie ihr eines Tages doch in den Rücken fällt. Objektivbetrachtet wäre aktuell ein guter Zeitpunkt für Merkel, ihren Platzzu räumen (bis auf die Tatsache, dass sie frühzeitig alle möglichenNachfolger entsorgt hat). Weil zwölf Jahre Kanzlerschaft eine langeZeit sind. Weil Merkel weder in den verkorksten Jamaika-Gesprächennoch in den Vorbereitungen für die Gespräche mit der SPD durchinhaltliche Ziele oder eine zwingende Strategie auf sich aufmerksamgemacht hat. Und weil es einfach gut wäre, wenn die CDU unter einemneuen Vorsitzenden und Regierungschef (oder einer neuen Vorsitzendenund Regierungschefin) wieder ihr vernachlässigtes konservativesProfil schärfen könnte. Das würde die AfD schwächen und die SPDstärken. Politische Wechsel vollziehen sich aber bekanntlich nichtnach Opportunitätsgründen. Sie sind reine Machtfragen. Angela MerkelsFührungsanspruch wird deshalb erst dann ein Thema werden, wenn auchdie Gespräche zur großen Koalition platzen sollten (was für mancheeinen weiteren Anreiz schafft, diese nicht zum Erfolg zu bringen).Oder in zwei Jahren, wenn die SPD voraussichtlich die große Koalitionplatzen lassen würde - um Merkel und die Union mit einer Neuwahl kaltzu erwischen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzKarsten GerberNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell