Allg. Zeitung Mainz: Chancen - Kommentar von Frank Schmidt-Wyk zur Realschule plus

Die Realschule plus kam zur Welt, als dieSozialdemokraten allein regierten im Land. Sie ist ein lupenreinesKind der SPD, die seitdem ununterbrochen den Ministerpräsidentenstellt und das Bildungsministerium führt. Deshalb ist kaum zuverstehen, dass bislang so wenig für eine breitere Akzeptanz dieserjungen und in Deutschland einmaligen Schulform getan wurde. Selbstdie im aktuellen Koalitionsvertrag vollmundig angekündigte"Informationskampagne" - "Imagekampagne" wäre die treffendere Vokabel- kommt bislang nur schleppend in Gang. Erfolgreich sein kann sienur, wenn bei den Eltern die Botschaft ankommt: Wer sein Kind aufeine Realschule plus schickt, verbaut ihm keine Chancen, sondernerhöht sie unter Umständen sogar. Etwa dann, wenn ein Kind am Endeder Grundschule zwar das Potenzial erkennen lässt, auf dem Gymnasiummitzuhalten, aber nicht ganz so weit ist, noch etwas Zeit zurEntfaltung braucht. Überhaupt sollten sich Mütter und Väter bei derSchulwahl selbstkritisch hinterfragen: Geht es ihnen wirklich um dasWohl ihres Kindes? Oder um ihr eigenes? Statusdenken ist bei dieserEntscheidung völlig fehl am Platz, auch aus diesem Grund: Akademikergibt es in Deutschland genug. Händeringend gesucht werden Fachkräfte:Handwerker, Mechaniker, Techniker, Pfleger. Vereinzelt kommt estatsächlich vor, dass ein Schüler trotz Gymnasialempfehlung auf eineRealschule plus gehen möchte, weil er/sie statt zu studieren liebereine Lehre machen will, und die Eltern das akzeptieren. Etwas mehrvon dieser speziellen Aufbruchsstimmung würde dem Land gut tun.