Allg. Zeitung Mainz: Chance vertan / Kommentar von Friedrich Roeingh zur Autobahn-Maut

Mainz (ots) - Nun ruft der Bundesrat doch nicht denVermittlungsausschuss an, die Pkw-Maut kommt. Für dieparlamentarische Demokratie ist das eine gute Nachricht. DieEinführung der Maut war im Koalitionsvertrag festgeschrieben worden.Wo kämen wir hin, wenn Regierungen nicht mal mehr das durchsetzten,was sie sich vorgenommen haben? Der Trick mit demVermittlungsausschuss hätte schließlich nur das Ziel verfolgt, dasProjekt über die nächste Bundestagswahl hinaus zu verzögern. DieAufgabe des Vermittlungsausschusses ist es aber, Kompromisse zuschließen. Ob die Maut EU-konform ist, darüber haben im Übrigen nichtdeutsche Parlamente zu befinden, sondern der Europäische Gerichtshof.Insofern geht die Entscheidung in Ordnung. In der Sache kann man nurbedauern, dass sich die Kanzlerin und die CDU die Maut von HorstSeehofer in den Koalitionsvertrag haben reinschreiben lassen - in derfalschen Annahme, die EU werde das Projekt schon stoppen. Nun wirdein Projekt umgesetzt, das voraussichtlich kaum etwas einbringenwird. Schwerer wiegt, dass ausgerechnet die Deutschen, die sich derSchwächung Europas eigentlich entgegenstellen, den europäischenGedanken mit einem so lapidaren Projekt selbst schwächen. DasSchlimmste aber ist, dass mit der "Ausländermaut" die Chance auf eineverkehrs- und umweltpolitische Wende vertan wird: die Einführungeiner Straßenverkehrsgebühr, die die Kfz-Steuer komplett ersetzt, dieVielfahrer stärker zur Kasse bittet, die mehr Geld für die Erhaltungder Infrastruktur einspielt und die zwischen Inländern und Ausländernnicht unterscheidet.