Allg. Zeitung Mainz: Brachial / Kommentar von Friedrich Roeingh zum Ende der Regierungskrise

Preisfrage: Wie bringt man möglichst viele Bürgergegen die Politik auf? Ganz einfach. Indem man eine Regierungskrisevom Zaun bricht. Indem man ein Ultimatum nach dem anderen ausruft.Indem man für Probleme, die sich nur europäisch lösen lassen,nationalen Lösungen das Wort redet. Und indem man mit persönlichenAttacken, die jeden Anstand vermissen lassen, die Würde derBundeskanzlerin beschädigt. "Ist doch was bei raus gekommen, Europabewegt sich endlich", sagen die Brachialpragmatiker. Das ist schlichtfalsch. Europa hatte längst vor dem jüngsten EU-Gipfel damitbegonnen, sich abzuschotten. Die Grenzschutzagentur Frontex arbeitetauf das Engste mit den Machthabern in Libyen zusammen, um Flüchtlingean der Überfahrt nach Europa zu hindern. Und die DeutscheGesellschaft für Internationale Zusammenarbeit in Eschborn versorgtafrikanische Despoten mit Millionenspritzen und modernsterÜberwachungstechnik, um die Flüchtlingsrouten innerhalb Afrikas zukappen. Entwicklungshilfe nennt man das zynisch. Wahr ist, dassAngela Merkel es bewusst versäumt hat, diese 180-Grad-Wende ihrerFlüchtlingspolitik zu erklären. So gesehen ist die Bundeskanzlerinselbst auch nicht ganz unschuldig an dem Drama, dessen Zeugen wir inden vergangenen drei Wochen geworden sind. Und die Transitzentren,die Horst Seehofer uns als den großen Coup verkaufen wollte? Ganzedrei bayerische Grenzübergänge sollen stärker kontrolliert werden.Man rechnet mit zwei bis fünf Fällen täglich. 48 Stunden dürfenFlüchtlinge dann in bereits bestehenden Polizeistationen (!) inGewahrsam bleiben. Eine klassische politische Mogelpackung. Wer soholzt wie die CSU und so wenig erreicht, der bekämpft nichtPolitikverdrossenheit, der züchtet sie geradezu heran. Was sagte dochallen Ernstes ein Regierungsmitglied der Union dazu? Die heutigePolitik bestehe halt zu 80 Prozent aus Kommunikation und nur zu 20Prozent aus Lösung. Umgekehrt wird ein Schuh draus: Mit 80 ProzentLösung und 20 Prozent Kommunikation macht man Demokratie undRechtsstaat wieder stark, macht man politische Rattenfänger wie dieAfD schwach. Und das gilt nicht nur in der Flüchtlingspolitik,sondern auch für die brennenden Themen Bildung, Rente, Wohnen undDigitalisierung. Und das gilt auch für die Schaffung einesüberfälligen Einwanderungsgesetzes, das CDU und CSU nach mehr alszehnjähriger Blockade jetzt endlich möglich machen wollen. Übrigensdas einzig nennenswerte Ergebnis dieses traurigen Kasperletheaters.