Allg. Zeitung Mainz: Bösartig / Kommentar von Reinhard Breidenbach zu kriminellen Pflegediensten

Es gibt Kriminelle, die besonders hinterhältig undbösartig sind. Solche, bei denen es wirklich schwerfällt, aufirgendeine Einsicht oder gar Besserung zu hoffen, aufResozialisierung zu bauen. Die bayerische Polizei hat Erkenntnisse,wonach Frauen aus Osteuropa nicht mehr als Prostituierte ins Landgeholt, sondern systematisch in der Pflege - zwecks Betrug -eingesetzt werden. Das zeigt einmal mehr, dass es bei organisierterKriminalität keinen Grad von Menschenverachtung gibt, der tabu wäre.Begangen werden solche Verbrechen, bei denen in der Regel dieDrahtzieher am verwerflichsten agieren und nicht die direktHandelnden, generell von Deutschen, Franzosen, Italienern, Schweden,Russen, Ukrainern und vielen anderen. Es ist wichtig, dass deraktuelle Fall von mafiös betriebenem Betrug zum Nachteil derPflegebedürftigen und der von uns allen gespeisten Sozialkassen nichtauch noch zu Ressentiments und gesteigerter Ausländerfeindlichkeitführt. Es ist auch so schon schlimm genug. Allerdings darf auchniemand die Augen davor verschließen, dass bei manchen Deliktenbestimmte Täter- und Verdächtigengruppen, auch aus dem Ausland, imFokus stehen. Die Polizei wird ihre Schlüsse daraus ziehen. ThemaPrävention: Wurde es den Tätern zu leicht gemacht? Die DeutscheStiftung Patientenschutz nennt es naiv, Pflegeleistungen nichtelektronisch abzurechnen; eine einheitliche lebenslangePatientennummer müsse eingeführt werden. Diesem Vorhalt istnachzugehen. Thema Repression: Dass im Fall von Verurteilungen dieStrafen angemessen deutlich auszufallen haben, bedarf keinerErörterung.