Allg. Zeitung Mainz: Blümchenwelt / Kommentar von Mario Thurnes zu Aggressionen im Verkehr

Der SUV ist das Symbol für den Zustand auf unserenStraßen: Angesichts Größe und Wucht unterscheidet nur noch diefehlende Kanone ihn vom Panzer. Gefahren wird der Stadt-Geländewagenmeist mit der gleichen Grazie und Rücksichtnahme. Wobei wir Medienselbstkritisch sein müssen: Wenn wir über Verkehr berichten, zeichnenwir gerne eine Blümchenwelt der autofreien Stadt, in der sich gutgelaunte Radfahrer zuwinken und höchstens für Transporte dasElektro-Auto bemüht wird. In Wirklichkeit steigt die Zahl derzugelassenen Fahrzeuge kontinuierlich - und damit der Druck auf dieVerkehrsteilnehmer. Den geben sie weiter. So wird Fahren zumExistenzkampf. Manche würden eher auf ihr Leben als auf ihre Vorfahrtverzichten. Biegt ein Auto oder ein LKW rechts ab, bedeutet das einetödliche Gefahr für Radfahrer. Die wiederum fahren mit 30Stundenkilometern über Fußwege und lassen beim Überholen vonPassanten nicht mal eine Ellenlänge Abstand. Bewegt sich derFußgänger unbedacht, kann er sich mal anhören, wie sehr er es ist,der den Radfahrer in Gefahr gebracht hat. Denn im Verkehr siegt nichtdie Logik, sondern der Stärkere. Dass die Leute dann aufpanzerähnliche Autos umsteigen, ist nur konsequent. Was hilft? Zumeinen darf die Politik sich nicht weiter von der Blümchenwelt derautofreien Stadt täuschen lassen und muss den Verkehr so regeln, dasser zunehmenden Pendlerströmen und Lieferverkehr gerecht wird. Zumanderen müssen wir alle vernünftiger werden und uns vor Augen halten,dass es besser ist, die Vorfahrt zu verlieren und das Leben zubehalten.