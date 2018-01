Allg. Zeitung Mainz: Beunruhigend / Kommentar zur Sicherheitslücke bei Computerchips / Von Christian Matz

Mainz (ots) - Droht ein Datenklau-GAU? Müssen AbermillionenComputer-, Laptop- und Smartphonenutzer gezielte Hackerattackenfürchten? Als Normalnutzer darf man an dieser Stelle ruhig einmalsagen: keine Ahnung. Zu viel Technik im Spiel für denDurchschnitts-User. "Keine Ahnung", müssen aber auch leider zu vieleSicherheitsexperten und Fachleute bei den Chipherstellern antworten,wenn sie nach den konkreten Risiken und den schon eingetretenenSchäden gefragt werden. Zu berücksichtigen sind mehrere Fakten -wobei der, dass eines der beiden Angriffsszenarien ("Spectre")genauso heißt wie die Verbrecherorganisation aus denJames-Bond-Filmen, noch der humorvolle Teil der Geschichte ist. Fakt1: Die globale Sicherheitslücke existiert offenbar schon seitJahrzehnten, möglicherweise wurde sie bereits zigfach ausgenutzt. Dassollte generell zum Nachdenken anregen, von wie vielComputer-Intelligenz - auf die wir offensichtlich doch nicht so vielEinfluss haben, wie wir gerne hätten - wir uns eigentlich leiten undbestimmen lassen. "Ohne" geht es nicht mehr, aber jeder Anwendersollte stets kritisch prüfen, inwieweit er selbst durch seinNutzerverhalten seine Sicherheit riskiert. Fakt 2: Normal-User könnenim Prinzip nur eines tun: Immer schön die angebotenen Updatesinstallieren - auch wenn es manchmal nervt - und ansonsten (vorerst)nicht in Panik verfallen. Fakt 3: Richtig gefährlich kann es offenbarfür Cloud-Dienste und Rechenzentren werden. Das ist tatsächlichbeunruhigend. Fakt 4: Wo viele Verlierer sind, ist immer auch einGewinner: Brian Krzanich, Chef des betroffenen Chipherstellers Intel,hat ein dickes Aktienpaket noch rechtzeitig vor dem Kurs-Absturzabgestoßen. Auch das ist ein Fall für Fachleute, diesmal allerdingsvon der Börsenaufsicht.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell