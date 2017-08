Mainz (ots) - Für ihre jahrzehntelange Klima-Ignoranz zahlen dieUSA einen immer höheren Preis. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.125 Milliarden Dollar Schaden richtete 2005 Wirbelsturm "Katrina" an.Doch schon bevor das Wasser im texanischen Süden überhauptabgeflossen ist oder das Mega-Tiefdruckgebiet sich ausgeregnet hat,ist nach Angaben des texanischen Gouverneurs Greg Abbott klar, dasses deutlich teurer wird, die von "Harvey" angerichteten Schäden zubeseitigen. Allerdings wird auch der couragierteste Aufbau nichtnachhaltig helfen. Die nächsten Hurrikane werden sich schon in naherZukunft über dem stetig wärmeren Golf von Mexiko zusammenbrauen undmit zerstörerischer Wucht auf die US-Küste prallen. Schutzmaßnahmenund bessere Hochwasservorsorge wären nötig, doch dass dannChemiewerke und Petroindustrie sintflutsicher gemacht sind, dieZersiedelung tief gelegener Gebiete gestoppt ist oder genügendÜberschwemmungsgebiete ausgewiesen sind - das ist nicht sehrwahrscheinlich. Ein solches Infrastrukturprojekt lässt sich nichtschnell mal eben so auf die Beine stellen. Zumal der politische Willefehlt. Im Weißen Haus und in den von Konservativen regiertenUS-Bundesstaaten glauben die Verantwortlichen nicht an dieErderwärmung. Präsident Trump hält den Klimawandel für eine von denChinesen erfundene Falschnachricht und hört nicht auf studierteMeteorologen, die schon lange vor immer stärkeren Stürmen warnen. Fürdie Menschen in Texas, Louisiana oder Florida ist das eineaußerordentlich beunruhigende Perspektive.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell