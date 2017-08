Allg. Zeitung Mainz: Besondere Zeit / Kommentar von Reinhard Breidenbach zum Anschlag von Barcelona

Mainz (ots) - Einst kämpften die Katalanen gegen den FaschistenFranco. Heute haben sie ein eigenes Autonomiestatut; das ist nichtleicht für die Zentralregierung in Madrid, und man kann mit gutenGründen bezweifeln, ob viel Autonomie in Europa gut ist, oder ob derKontinent damit nicht zerfällt. Aber eines ist ganz besonders wichtigan Tagen wie diesen. Wenn die Katalanen singen: "Wir haben keineAngst", dann ist das für ganz Europa ein Fels der Hoffnung im Kampfgegen den Terror. Es geht um Solidarität, und da sind Ritualebedeutsam. Dass tiefe Erschütterung zum Ausdruck gebracht wird, istkeine Floskel. Und wenn der deutsche Innenminister erklärt: "Wirbeten mit den Angehörigen", dann ist das mehr als einLippenbekenntnis. Es herrscht, jedenfalls in der westlichen Welt,kein Ausnahmezustand. Barcelona ist trotz der vielen Toten nichtAleppo, und das ist, es mag zynisch klingen, ein wichtiger Vorteil.Aber es herrschen schon besondere Zeiten, und die erfordern ganzkonkrete Maßnahmen. Die Gesetzeslage scheint, jedenfalls inDeutschland, sortiert. Man muss Gesetze allerdings auch anwendenwollen. Das betrifft in Sonderheit die Abschiebung terroristischerGefährder. Genauso nötig ist es aber, nicht in jedem muslimischenAsylbewerber einen Gefährder zu vermuten. Und zu erkennen: Es ist einunmöglicher Zustand, dass Flüchtlinge ertrinken. Nicht zuletzt: DerAnschlag von Barcelona beweist einmal mehr, dass sich Städteplanerund Architekten rasch viel einfallen lassen müssen, um sensible Orteeffizienter zu schützen. Sicherheit ist auch eine Frage von Geld, vonPlanstellen bei der Polizei, bei Richtern und Staatsanwälten, beiGeheimdiensten, nicht zuletzt auch in der Präventions- undIntegrationsarbeit. Geld, das man tatsächlich nur einmal ausgebenkann; Prioritäten zu setzen und sie flexibel und stetig zuüberprüfen, ist eine schwierige Kunst, aber alternativlos. Es kanndann sein, dass der deutsche Bürger fragt, warum das Geld jetztgerade für Flüchtlinge ausgegeben wird und nicht für die deutscheKita. Solche berechtigten Fragen muss man aushalten und beantworten,womöglich dahingehend, dass die Kita auch ausländischen Kindernhilft, später in Deutschland zu arbeiten. Ganz vieles ist Kopfsachein diesem großen Themengeflecht. Umso erschütternder, dass derUS-Präsident eine völkerrechtswidrige, kriminelle Exekutionmuslimischer Gefangner lobpreist, mag sie nun vor 120 Jahrenstattgefunden haben oder nicht. Ein weiteres Zeichen intellektuellerund moralischer Verwahrlosung, ein erneuter Tiefpunkt in der nachunten offenen Trump-Skala, leider wohl nicht der letzte.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzAlexandra MausNewsmanagerinTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell