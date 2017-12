Allg. Zeitung Mainz: Bescherung / Allgemeine Zeitung Mainz zur Steuerdebatte

Mainz (ots) - Manchmal kommt die Bescherung erst nach Weihnachten:Eine möglicherweise noch zustande kommende neue Regierung wird kaumeine andere Wahl haben, als wie auch immer die Steuerlast derUnternehmen zu senken. Zu groß sind die Differenzen zu dem, wasNachbarn und Wirtschaftspartner noch an Forderungen aufrufen wollen.Das scheinbar unabänderliche Wachstum in Deutschland ist bedroht, damuss man gegensteuern. Da passt es wie die Faust aufs Auge, dass essofort jede Menge Vorschläge zur Kompensation gibt. Gegen das ThemaErbschaftssteuer spricht grundsätzlich nichts. Wenn man diesesvernünftig auskleidet, wird nichts beschädigt außer Privilegien, diees für sich genommen nicht rechtfertigen, dem Gemeinwohl nichtverpflichtet zu sein. Eine stärkere Besteuerung großer Einkommendürfte hingegen eher psychologischen Charakter haben. Im Gegensatz zudem, worüber noch niemand spricht: Zum einen wäre es an der Zeit,dass die Steuern, die - egal in welcher Höhe - fällig sind, auchtatsächlich gezahlt werden. Die Panama und die Paradise Papers lassengrüßen. Zum anderen hat der Staat ganz generell kein Einnahme-,sondern ein Ausgabenproblem. Kostendisziplin hält man in zu vielenAbgeordnetenbüros und Amtsstuben noch für optional. VernünftigesControlling und härtere Sanktionen gegen alle, die immer nochglauben, Geld komme von der Bank und Kredite seien auch Einnahmen,wären also segensreich. Die Versäumnisse der öffentlichen Hand kannman der Wirtschaft nicht anlasten. Aber ihre Bekämpfung würdeSpielräume für die jetzt einsetzende, wie so oft viel zu eng geführteDebatte schaffen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzKarsten GerberNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell