Allg. Zeitung Mainz: Beschämend / Kommentar zur Hungersnot / Von Christiane Stein

Mainz (ots) - Es ist ein drastischer Hilferuf, den die VereintenNation stellvertretend für fast 800 Millionen Menschen formulieren,die weltweit vom Hunger bedroht sind. In den Krisengebieten im Jemen,im Südsudan, in Somalia und in Nigeria ist die Lage so katastrophal,dass "Menschen schlicht und einfach den Hungertod" sterben werden,wie der UN-Nothilfekoordinator O'Brien warnt. Schlicht und einfach?Wohl eher nicht. Denn die Katastrophe kommt wie so häufig mit Ansage.Im Grunde schauen wir, für die satt werden jeden Tag eineSelbstverständlichkeit ist, viel zu oft nur zu, wenn sichexistenzielle Probleme in vermeintlich fernen Ländern verschärfen.Die Krise ist in den genannten Staaten längst zum Dauerzustandgeworden. Menschen, die auf der Flucht sind, können eben keine Felderbewirtschaften. Und während das Geschäft mit Waffen floriert, gibt eskaum Investitionen in Bildung und Gesundheit. Dass - auch finanzielle- Reaktionen meist erst ausgelöst werden, wenn Todes- undLeidensbilder um die Welt gehen, ist beschämend. Beispiel Südsudan:Laut UN stehen hier mindestens eine Million Menschen an der Schwellezur Hungersnot, mindestens 5,5 Millionen Menschen sind aufNahrungsmittelhilfe angewiesen. Für die Versorgung der Menschenwerden rund 1,6 Milliarden US-Dollar benötigt - davon finanziert sindbislang noch nicht einmal zehn Prozent. EntwicklungshilfeministerGerd Müller hat diese Woche klargemacht, woran es hapert: "Wir müssenweg vom Klingelbeutel und brauchen feste Zusagen." Warum ist dies beiRüstungsausgaben so einfach und bei der Entwicklungshilfe so schwer?Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485890online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell