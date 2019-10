Allg. Zeitung Mainz: Belebend / Reinhard Breidenbach zu Bröhr und CDU

Mainz (ots) - Simmern ist noch nicht Mainz und ein Kreistag noch kein Landtag.Ungeachtet dessen ist Marlon Bröhr ein hoch interessanter junger Mensch. Einervon den gebetsmühlenhaft beschworenen und gesuchten "Typen", die es angeblichfast nirgends mehr gibt. Wahrscheinlich könnte er auch Mainz, aber das ist jetztein bisschen kompliziert. Vermutlich zu kompliziert. Für viele in der CDU ist erein Exot, um nicht zu sagen: eine Provokation. Er polarisiert, auch wenn erhöflich ist und smart. Er ist mutig und selbstbewusst, letzteres allerdings ofthart an der Grenze dessen, was auch Wohlwollende als arrogant empfinden müssen.So einer lässt sich schwer einordnen in hierarchisch strukturierten Parteien.Und gar unterordnen - ein grotesker Gedanke. Hätte Bröhr vor 30 Jahren eineKarriere in der Jungen Union begonnen, wäre er jetzt womöglich Fraktionschef imLandtag. Oder noch oder wieder Zahnarzt. Wenn er nun sagt: "Ich bin, wie ichbin. Nehmt mich so, oder lasst es", und dann wieder Segeln geht, vor Kroatienoder St. Tropez, dann denkt man vielleicht an Frank Sinatra: "I did it my way."Spannend, wie das ausgeht. Die CDU mag das als anstrengend empfinden, aber eskann belebend wirken für die grauen Zellen und manche morschen Knochen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell