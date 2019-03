Allg. Zeitung Mainz: Auto als Waffe / Kommentar von Michael Klein zum Raser-Urteil

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) - Die Bewährungsstrafe gegen zwei Männer, die 2015 beieinem illegalen Autorennen in Köln eine junge Radfahrerin getötethaben, hat das Vertrauen in den Rechtsstaat erschüttert. Auch dasrevidierte Urteil blieb mit höchstens zwei Jahren Gefängnis milde.Ganz anders der Prozessausgang im Fall eines Rasers in Hamburg: Vorwenigen Wochen bestätigte der Bundesgerichtshof erstmals ein indiesem Fall gefälltes Mordurteil wegen eines tödlichenZusammenstoßes. Dass Richter bei ähnlicher Sachlage zu derartunterschiedlichen Urteilen kommen, ist dem sehr weiten Rechtsrahmengeschuldet. So fällte auch das Berliner Landgericht in einerNeuverhandlung nun abermals ein Mordurteil. Es beantwortet die Frage:Ist es möglich, dass ein Raser die Gefahr nicht erkennt, die er beiTempo 170 in der Stadt und beim Überfahren roter Ampeln für andereVerkehrsteilnehmer darstellt? Nein! Um diese Frage - juristisch: denbedingten Tötungsvorsatz - drehte sich das Verfahren. Nichtausgeschlossen ist indes, dass die Revision gegen das neuerlicheBerliner Urteil Erfolg hat. Die Politik muss entscheiden, ob sieeinen Prozessausgang wie in Köln für künftige Fälle in Kauf nehmenwill. Zwar können Teilnehmer an illegalen Autorennen mit Todesfolgeinzwischen mit "bis zu" zehn Jahren Haft bestraft werden. Aber auchdiese Gesetzesverschärfung lässt genügend Spielraum für mildeUrteile. Angemessen wäre eine klare Regelung: Wer sein Auto als Waffebenutzt, dem muss eine lange Haft sicher sein. Wer dabei einenMenschen tötet, für den muss das Mordmerkmal des gemeingefährlichenMittels greifen. Ohne Ausnahme.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell