Allg. Zeitung Mainz: Ausgerechnet / Reinhard Breidenbach zu Trump

Mainz (ots) - Neues aus Absurdistan. Der amerikanische Präsidentverurteilt Rassismus auf das Schärfste. Ausgerechnet Trump. Erbeklagt, der Amokschütze von El Paso sei von Hass verzehrt gewesen.Er fordert die Nation auf, sich gegen die Ideologie zu stellen, die"Vorherrschaft der Weißen" heißt. Dabei verkörpert Trump dieseIdeologie mit jeder Faser, er lebt und propagiert sie. Im strengjuristischen Sinn ist er nicht verantwortlich für rassistischeAmokläufe. Aber er forciert ein geistiges Klima, das geprägt ist vonHass, Niedertracht, Verrohung und Spaltung. Und nun fordert er eineschnelle Todesstrafe bei Hassverbrechen. Man darf darauf wetten: Amliebsten wäre es ihm ohne Gerichtsverfahren. In diesen Tagen, da dieamerikanische Nation erschüttert wird von schlimmen Verbrechen, zeigtsich einmal mehr: Sie wird geführt von einem Präsidenten, der eineSchande ist für sein Land und für die freie Welt. Skrupellos war ermit Hetze und notorischen Lügen zur Stelle, als viele Menschen der"alten" Politik den Rücken kehrten und sich nach - scheinbar -einfachen Lösungen sehnten. Viele meinen nun, sie müssten an Trumpfesthalten, weil er doch ihr einziger Anker sei. In Wahrheit ist dieGefahr viel größer, dass er ihr Untergang wird. Für Europa wird dieLage noch schlimmer, weil sich in London - ohne Wählervotum - eineArt Westentaschen-Trump die Macht unter den Nagel gerissen hat: BorisJohnson. Harte Zeiten sind das. Gelten muss:Null Toleranz, es gehtnicht um Trump- oder Johnson-Bashing, man muss den Irrwitz aushalten,aber ihn klar beim Namen nennen und hoffen, dass sich die Wählerbesinnen.