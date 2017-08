Allg. Zeitung Mainz: Ausgebremst - Kommentar von Christiane Stein zum Wahlkampfauftakt

Mainz (ots) - Was wäre, wenn die Wähler bereits an diesem Sonntagzur Bundestagswahl hätten gehen können? Laut Emnid hätte sich an demseit Wochen gültigen Trend nichts geändert - mit 38 Prozent wärenCDU/CSU deutlicher Sieger, die SPD käme trotz der Verbesserung umeinen Punkt auf nur 24 Prozent. Nach wie vor kann Martin Schulz nursehnsüchtig auf die 33 Prozent-Werte schielen, die seine Partei kurznach der Kandidatenkür im Februar und März erreichte und die diebeiden Großen zumindest statistisch auf eine Ebene hob. Zumoffiziellen Wahlkampfstart sieht es nun eher so aus, als hätte dieSPD im Spiel um die Wählergunst mehrmals aussetzen müssen, währendAngela Merkel munter weiterwürfeln durfte. Dennoch sagt Schulz imZDF-Sommerinterview "Ich werde Kanzler". Was sollte er alsSpitzenkandidat des Herausforderers auch anderes tun? Es ist sein Job- und entschieden wird die Wahl nun mal wirklich erst am 24.September. Dass Schulz nach der anfänglichen Euphorie um seine Personbislang nicht mit Inhalten punkten konnte, hat in vielen Fällen mitdem Geschick von Angela Merkel zu tun, die bei Themen wie "Ehe füralle" oder der Forderung nach mehr Investitionen unspektakulär, aberüberzeugend konterte. Ihre Aufgabe im Wahlkampf wird es nun vor allemsein, die Anhänger zu mobilisieren, damit sie tatsächlich ihrKreuzchen bei der CDU machen und nicht einfach zu Hause bleiben. Weres spannend mag, sollte derzeit eher auf die Kleinen schauen. Hiersind es vor allem die Grünen, deren Unvermögen sprachlos macht -trotz Brisanz und Relevanz ganz ureigener Themen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzAlexandra MausNewsmanagerinTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell