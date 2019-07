Allg. Zeitung Mainz: Ausgeblendet / Alexandra Eisen zu Kinderbildern im Netz

Mainz (ots) - Warum um alles in der Welt stellen Eltern Bilderihrer Kinder in allen möglichen und unmöglichen Situationen ins Netz?Wer das verstehen will, muss die Bedeutung der sozialen Netzwerkeverstehen. Es hilft nicht, immer wieder den Begriff von den"unsozialen Netzwerken" zu bemühen. Es hilft noch weniger, den gutenalten Zeiten hinterher zu trauern, als der Freundeskreisausschließlich aus Menschen bestand, mit denen man sich tatsächlichregelmäßig getroffen hat. Und als es noch sonderbar und beängstigendgewesen wäre, unbekannte "Follower" zu haben. Für die Menschen, diesich heute selbstverständlich in den sozialen Netzwerken bewegen -allen voran die Generation, die damit aufgewachsen ist -, gehörtdiese Gemeinschaft ebenso zum Alltag wie enge Freunde und Familie undist oft nicht davon zu trennen. So ist es für viele auchselbstverständlich, dort stolz oder belustigt Bilder der eigenenKinder zu teilen. Instagram und Facebook ersetzen heute den einstigenDia-Abend im Freundeskreis oder den gemeinsamen Blick ins Fotoalbum.Die millionenfach mögliche und unkontrollierbare Verbreitung derBilder wird ausgeblendet oder gar nicht mehr bedacht. Originelle undprovokante Kampagnen wie #ErstDenkenDannPosten oder#deinkindauchnicht können den Blick für die Konsequenzen schärfen.Manche Eltern mögen mit dem Hinweis auf Privatsphäre undSelbstbestimmungsrecht von Kindern trotzdem intellektuell fremdeln.Die Gefahr, dass Bilder ihrer Kinder im Netz von Pädophilenmissbraucht werden könnten, sollte aber doch keine Eltern kaltlassen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell