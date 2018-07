Allg. Zeitung Mainz: Aufrüttelnd / Kommentar zur Gesundheitsstudie / Von Reinhard Breidenbach

Mainz (ots) - Man kann sich die Sache natürlich schönreden. MitDialogen wie: "Wenn du nicht rauchst, nicht trinkst und dich gesundernährst, wirst du hundert." - "Wenn ich nicht rauchen, nicht trinkenund nur gesund essen darf, warum sollte ich dann hundert werden?"Oder mit dem Hinweis, dass Helmut Schmidt, der Raucher der Nation, 96wurde. Zu warnen ist vor Trugbildern. Etwa denen von fitten undunternehmungslustigen Opas und Omas, wie sie in der Werbungvorkommen. Solche Bilder sind nur die halbe Wahrheit. Trügerisch istauch die Ansicht, weil die allgemeine Lebenserwartung steigt, könnees nicht so schlimm stehen um das allgemeine Gesundheitsbewusstsein.Die Lebenserwartung steigt vor allem wegen des rasanten medizinischenFortschritts. Ein falscher Eindruck ist offenbar auch deshalbentstanden, weil mehr Jogger unterwegs schienen und Fitness-Studiosvon großem Zuspruch berichteten. Eine Gesellschaft, die sich fürgesund hält, in Wahrheit aber träge geworden ist - diese Diagnoseeiner Krankenkassen-Studie muss aufrütteln. Jedoch: In diesem Fallist Aufrütteln gut, denn wer auf der Couch sitzen bleibt oder sich inder Freizeit nur noch mit seinem Smartphone beschäftigt, gehtirgendwann in die Knie. Keine Frage: Der innere Schweinehund ist einmächtiger Feind, und niemand sollte über diejenigen die Nase rümpfen,die ihn nicht besiegen. Hoffnung macht aber dies: Zwar steigen Stressund Arbeitsdruck, andererseits sind die Rat- und Hilfeangebote unddie Zugangsmöglichkeiten zu Sport und guter Ernährung klar besser alsin früheren Jahrzehnten. Die Chancen sind da.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell