Allg. Zeitung Mainz: Aufklären / Reinhard Breidenbach zu CT-Untersuchungen

Es gibt im Radio diesen Comedian-Beitrag: Ein Mannerzählt von einer Website, mit der man seine Diagnose selbst stellenkann. Er habe seine Schmerz-Syptome eingegeben und daraufhinerfahren, er habe Eierstock-Entzündung. Klingt lustig, hat abereinen bitteren Hintergrund. Wenn das Bundesamt für Strahlenschutz 150Webseiten radiologischer Praxen und Kliniken überprüft und dort nichtnur auf Anzeichen für Qualitätsmängel, sondern auch auf irreführendeund - man höre und staune - rechtswidrige Angebote zurKrebs-Früherkennung durch Computertomographie (CT) stößt, dann istdas erschütternd. Es stellt sich die Frage, ob diejenigen, die solcheAngebote unterbreiten, wissen, was sie da anbieten, und ob siemöglicherweise aus Gewinnstreben gesetzliche Grenzen bewusstverletzen. Das wäre kriminell. Nun wäre es völlig verfehlt, Ärzteeinem Generalverdacht auszusetzen; aber dass es auch in diesem Metiernicht nur vertrauenswürdige Hoffnungsträger gibt, sondern - wie injedem anderen Lebensbereich - auch vereinzelt Betrüger undScharlatane, ist leider eine Tatsache. Wohl denen, die in einerlangjährigen Arzt-Patienten-Beziehung den Doktor oder die Doktorinihres Vertrauens gefunden und gesund geblieben oder geworden sind.Informationen aus dem Netz können sinnvoll sein, aber, wie deraktuelle Fall zeigt, auch problematisch. Oft hilft, ganz altmodisch,eine zweite Meinung. Und was die CT-Krebs-Früherkennung betrifft,muss das Bundesamt für Strahlenschutz nach seiner ersten Warnung nunnachhaltig an die Öffentlichkeit gehen und umfassend aufklären.