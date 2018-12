Allg. Zeitung Mainz: Aufbruch // Friedrich Roeingh zur Wahl Kramp-Karrenbauers

Mainz (ots) - Demokratische Prozesse können doch noch Gefühlefreisetzen. Wann hat es das je gegeben, dass auf einem CDU-Parteitaggleich drei Protagonisten den Tränen der Rührung nahe sind? AngelaMerkel, die sich nach 18 Jahren Parteivorsitz mit mehr Emotionen vondiesem Amt verabschiedet, als sie sich sonst erlaubt. AnnegretKramp-Karrenbauer, weil sie von ihrem denkbar knappen Sieg schlichtüberwältigt ist. Und Friedrich Merz, weil er alles in die Waagschalegeworfen hat, um CDU-Vorsitzender und Kanzler zu werden. Allesvergebens. Was für ein Glücksgefühl für die Siegerin, was für einSchlag für den kurzzeitig Wiederauferstandenen. Es gibt zweiErklärungen für dieses Ergebnis, die beide zutreffend sind. Erstens:Die CDU ist sich treu geblieben und hat sich den polarisierendenZeiten zum Trotz für die integrativere Parteivorsitzende entschieden.Zweitens: Friedrich Merz hat diese Niederlage selbst verschuldet. Erhat die Anfangseuphorie um seine Kandidatur nicht aufrecht erhaltenkönnen. Er hat mit den Debatten um das deutsche Asylrecht und um dieAltersvorsorge Aktiensparen auf die falschen Themen gesetzt. Und erhat mit seiner These, die CDU habe den Aufstieg der AfDschulterzuckend hingenommen, einen Teil der Partei ohne jede Notgegen sich aufgebracht. Nun also die geordnete Übergabe von Merkel anAKK. Wer Abrechnung statt Aufbruch wollte, mag von dieser Perspektiveenttäuscht sein. Langweilige politische Zeiten stehen uns gleichwohlnicht bevor. Merkel wird ihrer Nachfolgerin zwar die Zeit lassen,weiter Profil zu gewinnen und sich intensiver auf das Kanzleramtvorzubereiten. Sie wird aber ihre Wunschnachfolgerin allenunvermeidlichen Beteuerungen zum Trotz nicht bis zum Ende derLegislaturperiode warten lassen. Und anders als im Falle Merz mussdieser Wechsel im Kanzleramt nicht automatisch zum Platzen derKoalition führen. Kramp-Karrenbauer aber muss von heute an beweisen,dass die Volksparteien CDU und CSU tatsächlich "das letzte Einhorn inEuropa" sind. Sie muss jetzt nicht nur die wachgeküsste Unionlebendig halten. Sie muss sich auch vom ewig absichernden PolitikstilMerkels absetzen und Führung zeigen. Sie muss ihre Forderung nacheinem stärkeren Staat mit konkreter Politik unterlegen. Und sie mussFührungspersönlichkeiten neben sich zulassen, die AfD-Wähler ebensozurückgewinnen können wie Wähler der Grünen. Jens Spahn (der schonvon 2040 spricht und 2030 meint) wird ihr dabei zur Seite stehen. VonFriedrich Merz und Wolfgang Schäuble kann sie dagegen nur erwarten,dass sie ihr keine Knüppel zwischen die Beine werfen. Was nach diesemShowdown nicht so wenig ist.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell